Call of Duty: al via la Season 2 di Modern Warfare 3 e Warzone

Tra la zona bellica di Warzone e la guerra moderna di Modern Warfare 3, Call of Duty inaugura la Season 2: ecco le novità più importanti

L’ingresso di Call of Duty nell’era videoludica moderna, fatta di stagioni passeggere, comporta anche l’occasionale cambio d’abito e la Season 2 promette novità sia per Modern Warfare 3 che, in generale, per Warzone. Nello specifico, abbiamo un nuovo Battle Pass, che come ogni Pass Battaglia di rito include oltre cento ricompense da sbloccare. Avanzando nei vari settori, otterrete due nuove armi Base, oltre alle immancabili Skin Operatori d’Elite. Sono inoltre inclusi i Progetti d’arma fantasma, accompagnati dalle nuove mosse finali e, per voi che tenete la contabilità tra un proiettile e l’altro, 1400 COD Points. Naturalmente, però, questo è tutto fuorché… ahem, tutto ciò che la nuova stagione ha da offrire.

Celle nere per i prigionieri di guerra: Call of Duty promette fuoco e fiamme per la Season 2 di Warzone e Modern Warfare 3

Pensereste che il Battle Pass fosse tutto ciò che Call of Duty mette sul tavolo da RisiKo, ma di risicato c’è ben poco considerando il BlackCell introdotto dalla Season 2, per ottenere ancora più contenuti extra sia in Modern Warfare 3 che in Warzone. Parliamo infatti di accesso completo al Pass Battaglia, nonché 20 token tier skips (con cinque in più se giocate da PlayStation) per lo sblocco delle ricompense. Casomai non bastasse, sono incluse le Skin Operatori spettrali, come ad esempio quella reattiva del nuovo operatore John Doe. E, chiaramente, sono presenti anche i nuovi progetti d’arma. Tutte le informazioni sono incluse sui canali social ufficiali e nel trailer qui sotto.

Ora sta a voi dirci la vostra: in quale delle nuove mappe vi cimenterete? Come cambierà il clima di CoD settimana prossima?