Acer Predator: presentati nuovi notebook e monitor all’Intel Extreme Masters

I nuovi notebook e monitor Acer Predator faranno il loro debutto all’Intel Extreme Masters in Europa dal 9 all’11 febbraio 2024

In occasione dell’Intel Extreme Master in Europa che si sta tenendo proprio in questi giorni di febbraio, Acer ha presentato diversi nuovi prodotti tra cui diversi nuovi monitor e laptop. Non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito di cosa si tratta.

Monitor da gioco Predator SpatialLabs View 27: il gioco in 3D | Acer Predator

Acer ha ampliato la linea di schermi 3D stereoscopici con il nuovo monitor gaming Predator SpatialLabs View 27, che permette ai giocatori di immergersi in mondi tridimensionali. SpatialLabs TrueGame sfrutta la tecnica proprietaria di shader e driver per sviluppare profili 3D personalizzati con le informazioni dei giochi già esistenti. Il pannello 4K da 27 pollici di Predator SpatialLabs View offre immagini dal 2D al 3D e colori vivaci, grazie alla velocità di aggiornamento di 160 Hz, alla luminosità di 400 nit e alla precisione cromatica con Delta E<2.

Predator Z57

Il gigantesco Predator Z57 da 57 pollici con risoluzione DUHD (7680×2160) a 120 Hz è pensato per vincere le battaglie più accanite. Sfruttando la tecnologia MiniLED a 2304 zone, offre una straordinaria qualità dell’immagine e un’ottima luminosità durante la riproduzione di ambientazioni scure e sfondi neri. L’ampio rapporto d’aspetto 32:9 e la curvatura 1000R rendono gli scenari di gioco estremamente coinvolgenti e aumentano il campo visivo dell’utente durante le sessioni gaming o di lavoro. Inoltre, il display con certificazione VESA DisplayHDRTM 1400, top di gamma, consente di raggiungere una luminosità di 1400 nit, riproduce colori estremamente accurati e massimizza il contrasto tra luce e oscurità per illuminare i dettagli più impercettibili.

Predator X34 V3

Il monitor Predator X34 V3 ha un display MiniLED curvo da 34 pollici con risoluzione QHD (3440×1440) 21:9 ultrawide che offre ai giocatori più accaniti prestazioni fluide e un’ampia visione dell’azione, garantendo un vantaggio competitivo. La curvatura 1500R aumenta l’immersività e migliora la visione periferica, mentre l’elevata gamma cromatica DCI-P3 94% e la certificazione VESA DisplayHDRTM 1000 esalta i colori e la luminosità.

Versioni OLED: Predator X39 e Predator X34 X

I nuovi modelli OLED di Acer includono i monitor Predator X39 da 39 pollici e Predator X34 X da 34 pollici, che aumentano il contrasto e restituiscono immagini incredibilmente dettagliate e una frequenza di aggiornamento e tempi di risposta ultraveloci per ottime prestazioni. La visione dei contenuti è accuratissima, anche con angoli ristretti fino a 178 gradi. Entrambi offrono una risoluzione UWQHD (3440×1440) con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms, assicurando un gioco fluido e privo di stuttering e lag.

Predator Helios 18 e Predator Helios 16 | Acer Predator

I portatili gaming di Acer sono dotati di processori di ultima generazione, che consentono ai gamer più appassionati di raggiungere massime prestazioni durante le fasi di gioco. Con processori Intel Core i9 14900HX, dotati di una nuova architettura ibrida, i Predator Helios 18 e Predator Helios 16 consentono agli utenti di affrontare senza compromessi i giochi e i software più complessi. I videogiochi appaiono più realistici che mai su questi modelli AI-ready, alimentati da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop (MGP fino a 175 W) progettata con l’architettura ultra-efficiente NVIDIA ADA Lovelace per offrire performance straordinarie e una grafica potenziata dall’IA grazie alla tecnologie di ray-tracing e DLSS 3.5.

I portatili offrono pannelli WQXGA o Mini LED da 16 e 18 pollici (16:10) che operano a una velocità di 250 Hz, supportano una luminosità massima di 1000 nits e una gamma di colori DCI-P3 del 100% per esperienze visive eccezionali. I nuovi tasti MagKey 3.0 sono stati installati sui pulsanti WASD, con due set aggiuntivi per la personalizzazione inclusi al momento dell’acquisto.MagClick è un interruttore meccanico intercambiabile brevettato che consente ai giocatori di godere del suono appagante di un feedback tattile meccanico ben distinto e di tempi di risposta più rapidi a ogni pressione dei tasti.

Predator Helios Neo 18 e Helios Neo 16 | Acer Predator

I nuovi Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) e Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) sono dotati delle ultime tecnologie e funzionalità per rispondere alle esigenze dei giocatori esport più occasionali. Grazie a un processore Intel Core i9 14900HX abbinato a GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop con una potenza grafica massima di 140 W in modalità Turbo, i laptop gaming Helios Neo consentono agli utenti di fare molto di più oltre al gioco e alla creazione di contenuti. Oltre ai loro impressionanti componenti interni, i notebook Helios Neo 18 e Helios Neo 16 offrono una qualità delle immagini sbalorditiva grazie ai display IPS WQXGA (2560 x 1600) con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3.

Prezzi | Acer Predator

Ecco l’elenco dei prodotti Acer disponibili in Italia nel secondo trimestre del 2024, con i relativi prezzi di partenza:

Predator SpatialLabs View 27 : Disponibile a partire da 2.999 euro.

Cosa ne pensate di questi prodotti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.