Alien: Romulus, svelato il titolo e il poster del film

I 20th Century Studios hanno condiviso alcuni dettagli sul prossimo film Alien: Romulus, confermando il titolo ufficiale e il primo poster

Mentre la sinossi rimane piuttosto vaga, limitandosi ad affermare che nel prossimo film giovani di un mondo lontano devono affrontare la forma di vita più terrificante dell’universo, è stato messo un punto fermo sul titolo del prossimo capitolo di Alien. Il film, la cui uscita è prevista per il 16 agosto di quest’anno, è interpretato dall’attrice Cailee Spaeny, con Isabela Merced, Aileen Wu, Spike Fearn, David Jonsson e Archie Renaux in ruoli secondari e si chiamerà Alien: Romulus. Di seguito troverete anche il poster della pellicola.

Romulus si svolge tra gli eventi dell’Alien originale di Ridley Scott e il sequel di James Cameron, Aliens – Scontro finale. Dovrebbe inserirsi quindi tra il primo e il secondo film e proprio per questo la produzione punta a portare lo stesso team di Aliens, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi hanno infatti progettato quelli del film in uscita.

Alien: Romulus, il poster del nuovo film

A produrre il film c’è anche la Scott Free, la società del regista originale di Alien, Ridley Scott, che è produttore esecutivo. Con il titolo Alien: Romulus, non è dunque ancora stato rivelato molto riguardo all’ambientazione e alla trama del film. Ad aprile, Fede Álvarez aveva rilasciato un’immagine dietro le quinte di un facehugger che stringe il ciak del film a bordo di una stazione spaziale. La presenza del facehugger conferma che il film si svolgerà dopo gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant, che hanno rappresentato le origini degli Xenomorfi così come li si conosce.

L’esperienza di Álvarez con i film La casa e Man in the Dark potrebbe però anche suggerire che lo sceneggiatore-regista riporterà il franchise alle sue origini, con un thriller dove il cast è braccato dagli alieni all’interno dei confini della stazione spaziale. Aspettiamo quindi che vengano nei prossimi mesi rivelati ulteriori dettagli sulla trama.

