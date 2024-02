Sentite l’amore che gira nell’aria? Allora ci sembra proprio il caso di consigliarvi i migliori film da vedere a San Valentino 2024, ecco la lista completa!

Ci sono tanti modi per festeggiare San Valentino, come una romantica cena al ristornate o una rilassante passeggiata al parco. Per l’occasione abbiamo anche pubblicato una guida su come risparmiare sui regali di San Valentino. Se invece siete più una coppia di casa e volete vedervi un bel film insieme, qui trovate una lista dei migliori film da vedere! Tutti questi film li trovate su Disney+.

La Bella e la Bestia | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Cosa c’è di meglio di recuperare un bel classico Disney ma in salsa live-action? La Bella e la Bestia è uno dei migliori film della Disney ed è stato rivisitato in live-action con attori in carne e ossa. La storia è praticamente la stessa che abbiamo visto nell’originale film d’animazione, ma qui hanno aggiunto più scene, chicche che non abbiamo potuto gustarci nel classico Disney. Ma soprattutto, qui i temi sono più maturi e dark, ma rimane sempre la bellissima storia d’amore tra Bella, interpretata dalla talentuosa Emma Watson, e la Bestia, interpretato da Dan Stevens e con una cgi notevole. La storia di questa coppia tormentata e innamorata è adatta a San Valentino.

Aladdin | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

E perché non parlare anche di un altro dei migliori classici Disney, Aladdin? Inutile parlare della storia d’amore commovente e coinvolgente di Aladdin e Jasmine, ma qui la storia è rivissuta con attori in carne e ossa! Un film che insegna a tutte le coppie ad essere sinceri l’uno con l’altra e a rivelare i veri noi stessi, per fare in modo che ci si innamori di come siamo fatti realmente. Il tutto condito da della sana comicità, merito soprattutto del Genio della Lampada interpretato dall’attore premio Oscar Will Smith!

Lilli e il Vagabondo | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Anche Lilli e il Vagabondo è un classico Disney che molte persone hanno amato e che amano ancora al giorno d’oggi. La storia di Lilli e Biagio è una delle più belle della storia del cinema, famosa soprattutto per l’iconica scena del piatto di spaghetti da cui molti film hanno preso ispirazione. Forse però il film d’animazione originale è invecchiato un po’ (per quanto sia stupendo ugualmente ancora oggi), quindi magari vorreste vedere una versione moderna di questo capolavoro. Anche in questo caso la storia è la stessa, ma con delle scene in più rispetto all’originale. Il live-action è un’ottima occasione per rivedere il film in una salsa diversa e i cagnolini sono stupendi!

Hercules | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Ora si torna davvero al passato, a quasi 30 anni fa, con un film d’animazione della mitologia greca che ha fatto la storia della Disney. Stiamo parlando ovviamente Hercules! Chiunque sia appassionato di mitologia dovrebbe vedere questo capolavoro a prescindere, il mito di Ercole viene raccontato in salsa Disney, presentandoci personaggi mitologici come Filottete e molti Dei greci come lo stesso Zeus e Ade come villain del film! Oltre a combattimenti epici, c’è la storia d’amore tra Ercole e Megara, con il classico dramma mitologico del Dio degli Inferi che tiene incatenata Megara come sua serva per ingannare Ercole e compiere il piano di conquista di Ade. Piano che verrà fermato dall’amore tra l’eroe greco e l’incantevole fanciulla.

Thor: Love and Thunder | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Rimanendo sempre a tema mitologia, stavolta quella norrena, consigliamo Thor: Love and Thunder. Questo è il quarto capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe. Sì, è strano vedere un film dell’MCU in questa lista, ma al contempo questo film di Thor è molto romantico perché parla della complicata storia d’amore con Jane Foster. I temi sono un po’ pesanti, si parla di cancro e di morte, ma il film li racconta con molta leggerezza. Thor e Jane si rincontrano anni dopo essersi lasciati e stavolta Jane Foster è diventata degna del Mjolnir, il martello di Thor, che la donato incredibili poteri che la rendono invulnerabile al cancro, ma al contempo elimina tutte le cure della chemioterapia. Questo film è ricco di azione, comicità, ma anche sentimenti, grazie alla bellissima coppia interpretata da Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Gli Aristogatti | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Questo è un vero e proprio classico Disney originale che ancora oggi è una delle storie d’amore più belle della storia del cinema. La protagonista della storia è Duchessa, una gatta aristocratica con tre cuccioli, Bizet, Matisse e Minou e una cantante lirica molto ricca come padrona, Adelaide Bonfamille. La cantante decide che in punto di morte lascerà la sua eredità ai suoi gatti, ma il maggiordomo perfido prende i gatti e li abbandona in mezzo alla strada. Così la famiglia aristocratica incontra Romeo, un gatto randagio che insegna alla famiglia a sopravvivere. Come immaginerete, Duchessa e Romeo si innamorano e, dopo aver smascherato il maggiordomo, Adelaide decide di cacciarlo e di accogliere Romeo nella loro famiglia.

Wall-E | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Ci avviciniamo un po’ di più ai nostri giorni, ma questo film guarda al futuro. Wall-E parla di un simpatico e solitario robottino di nome Wall-E, che si ritrova sulla Terra, ormai completamente ricoperta d’immondizia e inabitabile per l’uomo. Durante un giorno di lavoro, arriva un nuovo robot, dalla forma ovale, di nome EVE. Questo robot ha una tecnologia molto avanzata. Eve era stata mandata dagli umani per trovare un segnale di vita sulla Terra, e lo trova nella piantina di Wall-E. Una volta trovata, EVE viene presa da un razzo degli umani, ma Wall-E, affezionatosi, si aggrappa al razzo e inizia così il loro viaggio insieme.

UP | San Valentino 2024: i migliori film da vedere!

Una delle storie d’amore più strazianti e commoventi della Disney. UP è la prova che l’amore continua a esistere anche dopo la morte. In giovane età, il protagonista Carl Fredricksen incontra Ellie, una bambina appassionata delle storie dell’esploratore Charles Muntz. I due si innamorano, si sposano e, crescendo insieme, cercano di realizzare il loro sogno di andare in Sud America per esplorare le terre da cui Charles Muntz non è mai più tornato. Purtroppo, Ellie si ammala gravemente e muore in ospedale. Carl ritrova la forza di realizzare il loro sogno grazie a un ragazzino scout di nome Russell, che vuole aiutare Carl come assistente agli anziani per ottenere una medaglia. Carl, quindi, decide di accettare l’aiuto di Russell, partendo insieme per il Sud America per realizzare il sogno della moglie defunta.

Toy Story 4 | San Valentino 2024: i migliori film da vedere

La saga cinematografica di Toy Story è una delle più belle della storia del cinema. Il quarto capitolo, però, ha molto romanticismo, che si vede nella coppia formata da Woody e Bo Peep. Dopo essere andati in viaggio con la piccola Bonnie, Woody si ritrova fuori dal camper a causa del nuovo giocattolo creato dalla bambina, Forky, una forchetta di plastica. Per tornare a casa, Woody e Forky si avventurano in un parco divertimenti dove la famiglia di Bonnie ha alloggiato e lì Woody incontra la donna che amava, Bo Peep. Bo si è affezionata a quel posto pieno di giostre e altri giocattoli, quindi rifiuta di tornare con Woody e il suo gruppo. Ma Forky causa altri problemi e la donna accetta di aiutare lo sceriffo per salvare il suo nuovo amico e, durante il viaggio, la fiamma tra i due si riaccende.

Jungle Cruise | San Valentino 2024: i migliori film da vedere

Se volete vivere un’avventura ricca d’azione e divertimento, oltre alla classica storia d’amore, dovete assolutamente guardare Jungle Cruise. In questo film vediamo Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dei protagonisti, il capitano Frank e la dottoressa Lily Houghton. I due, insieme, affronteranno un viaggio alla scoperta di un albero che si dice possa curare qualsiasi malattia. La coppia dovrà sopravvivere a due grandi minacce: i nazisti e un esercito di soldati spagnoli immortali. Durante il film, il rapporto tra i due protagonisti si evolverà mentre si avventurano nella giungla alla ricerca dell’albero.

Tanti film con tanto amore!

Il catalogo di Disney+ è davvero pieno zeppo di tantissimi film che raccontano bellissime storie d’amore. Se andate a cercare sulla piattaforma streaming, troverete molti film e serie tv a tema San Valentino! Noi abbiamo voluto elencarvi quelli che consideriamo i migliori, alternando anche i vari generi, ma che abbiano sempre storie d’amore al centro della trama.

Speriamo che di avervi dato dei buoni consigli! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali dal mondo del cinema e molto altro.

