Hideo Kojima: Connecting Worlds, svelata la data di debutto del documentario

Il documentario “Hideo Kojima: Connecting Worlds” sta per debuttare su Disney+, la notizia è trapelata grazie all’annuncio sul sito ufficiale della piattaforma

“Hideo Kojima: Connecting Worlds” è un film diretto da Glen Milner, presentato in anteprima al Tribeca Festival lo scorso giugno al Indeed Theater presso Spring Studios a New York City. La trama del documentario segue il percorso creativo del famoso sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima, noto per aver creato giochi iconici come Metal Gear Solid e Death Stranding. Si concentra anche sul lancio dello studio di produzione di Kojima come studio indipendente e include interviste esclusive con personaggi come Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid e Chvrches. Durante i Game Awards del 7 dicembre, Kojima Productions ha annunciato un nuovo gioco intitolato OD, in collaborazione con il regista cinematografico e comico Jordan Peele. Il gioco vedrà la partecipazione dell’attrice Sophia Lillis, nota per i suoi ruoli in It e Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Hideo Kojima: Connecting Worlds, chi è lo sviluppatore di videogiochi?

Hideo Kojima è noto per aver creato il gioco Metal Gear per Konami nel 1987, che ha contribuito a definire il genere di gioco stealth. Dopo aver lasciato Konami nel dicembre 2015, ha fondato il suo studio indipendente, Kojima Productions. Il gioco Death Stranding di Kojima Productions è stato il primo titolo indipendente dello studio, lanciato per PlayStation 4 nel novembre 2019.

Il sequel di Death Stranding, intitolato Death Stranding 2: On the Beach, sarà lanciato nel 2025 e vedrà il ritorno di attori come Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker. Nel novembre 2021, Kojima Productions ha lanciato una nuova divisione dedicata alla musica, alla televisione e al cinema a Los Angeles, in California, mentre attualmente lavora allo sviluppo del gioco Death Stranding 2. Il documentario Hideo Kojima: Connecting Worlds sarà disponibile su Disney+ dal 23 febbraio.

