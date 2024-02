Sandra Milo: i migliori film di una lunghissima carriera

Rendiamo omaggio all’attrice italiana Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio all’età di novant’anni, attraverso i suoi migliori film, da Il Generale della Rovere a 8 ½

Sandra Milo è stata una delle ultime grandi dive del cinema italiano. Attiva soprattutto nell’epoca d’oro del nostro cinema, tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, ha preso parte a circa settanta film in quasi settant’anni di carriera, durata dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Vediamo insieme, dopo la scomparsa avvenuta a fine gennaio, alcuni titoli che non potete non aver visto, film che l’hanno resa celebre e l’hanno fatta amare dal grande pubblico.

1. Il Generale della Rovere (1959) | I migliori film di Sandra Milo

Diretto da Roberto Rossellini e scritto da Sergio Amidei, Diego Fabbri e Indro Montanelli, e tratto da un soggetto di quest’ultimo, è uno dei film riferimento della storia del cinema italiano, tanto per la sua cifra artistica che per la tematica, imperniata sulla Resistenza al nazifascismo. Protagonista (un truffatore costretto a fingersi un generale) è uno straordinario Vittorio De Sica e Sandra Milo, agli albori della sua carriera, interpreta Olga, una delle donne raggirate da Bardone nelle sue innumerevoli truffe. Una parte piccola ma estremamente importante, che consegnò all’attrice la ribalta internazionale.

2. 8 e 1/2 (1963) | I migliori film di Sandra Milo

Il capolavoro di Federico Fellini è, indubbiamente, tra i migliori film di Sandra Milo. Potremmo quasi definirlo l’espressione massima della sua filmografia, nonché una delle vette artistiche del regista riminese. Il successo internazionale, di pubblico e critica, che il film ottenne è del tutto indubbio. Agli Oscar ottenne la statuetta come miglior film straniero, e fu certamente la consacrazione di Sandra Milo ad un’immagine di “musa ispiratrice” di uno dei più grandi registi del nostro cinema e del cinema mondiale.

3. La visita (1963) | I migliori film di Sandra Milo

Nello stesso anno in cui si consacra sul piano internazionale, interpreta uno dei suoi ruoli più memorabili, nel film di Antonio Pietrangeli, La visita, col quale otterrà la terza candidatura ai Nastri d’argento. Veste i panni dell’ingenua e piacente Pina, la quale incontra Adolfo, precedentemente conosciuto per corrispondenza e col quale avrebbe intenzione di accasarsi. Il film è un ritratto agrodolce, farcito di malinconia, di due anime solitarie, non del tutto “cristalline”, ed uno spaccato della provincia rurale dell’Italia attraversata dal Po.

4. Giulietta degli spiriti (1965) | I migliori film di Sandra Milo

Ancora una volta Fellini, ancora una volta un’opera che oltrepassa i confini internazionali, approdando ai Golden Globe, dove vince il prestigioso premio come miglior film straniero. La storia è quella di Giulietta, una donna appagata e realizzata, che vive la sua estate in una lussuosa villa a Fregene, ospitando personalità dell’alta borghesia e tenendo sedute spiritiche. Entra in crisi esistenziale quando scopre che il marito potrebbe essere fedifrago e rimugina sulla sua vita e l’opprimente formazione cattolica. Sandra Milo, che fa da coprotagonista, impersona tre figure femminili che rappresentano una sorta di nemesi e di flusso di coscienza per l’inquieta Giulietta.

5. L’ombrellone (1965) | I migliori film di Sandra Milo

La storia si svolge in estate, sulla costiera di Riccione, dove un marito (Enrico Maria Salerno) raggiunge la moglie annoiata (Sandra Milo), per passare il ponte di Ferragosto. Il film, uno dei più brillanti del maestro della commedia Dino Risi, pur essendo incompreso e sottovalutato all’epoca, è un malinconico e divertente resoconto della crisi coniugale della coppia italiana media, ed anche un piccolo spaccato del nostro Paese, attraverso la variegata galleria di personaggi che ruotano attorno ai due protagonisti.

Conclusioni

Questi sono alcuni dei film più significativi della carriera di Sanda Milo, una delle ultime dive che è stata un sogno per il cinema italiano. Un cinema di altri tempi che però richiama ricordi effimeri ma intensi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.