Papiri di Ercolano: l’intelligenza artificiale permette di decifrarli

Interpretati papiri di Ercolano dedicati a musica, cibo e gioie semplici della vita. Ci ricordano che la bellezza e la saggezza dei secoli passati continuano a risuonare ancora oggi

Grazie all’intelligenza artificiale sviluppata dai tre giovani vincitori della Vesuvius Challenge, finalmente, il velo sui primi brani dei papiri di Ercolano si solleva. Questi antichi documenti, carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., rivelano interi passaggi dedicati alla musica, al cibo e ai piaceri della vita, presumibilmente attribuiti al filosofo epicureo Filodemo. L’impresa segna una svolta nell’esplorazione del mondo classico, con Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della Vesuvius Challenge. Questi giovani ricercatori hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per decifrare i testi, portando alla luce una nuova comprensione della cultura dell’antica Ercolano. Il concorso, ideato da Brent Seales dell’Università del Kentucky e sostenuto da Nat Friedman e Daniel Gross della Silicon Valley, ha attirato oltre 1.500 informatici desiderosi di decifrare i segreti dei papiri danneggiati. Il premio principale di 700.000 dollari è stato assegnato al team che è riuscito a interpretare quattro passaggi di un papiro.

Papiri di Ercolano: successo oltre le aspettative

Il successo del team vincitore, composto da Nader, Farritor e Schilliger, va oltre le aspettative. Oltre a decifrare gli obiettivi del concorso, hanno interpretato altre 11 colonne di testo, aprendo nuove prospettive nella ricerca sul mondo antico. Friedman, sulla piattaforma X, sottolinea che il testo rivelato rappresenta solo una piccola parte del papiro. L’obiettivo per il 2024 è decifrare l’intero rotolo, e viene annunciato un nuovo premio da 100.000 dollari per la squadra che riuscirà a interpretare almeno il 90% di tutti e quattro i rotoli scansionati.

Questa straordinaria scoperta non solo rivela la ricchezza della cultura antica, ma dimostra anche il potere dell’intelligenza artificiale nel superare le sfide storiche. Grazie alla determinazione e all’ingegnosità dei giovani ricercatori, la voce del passato continua a parlare, arricchendo il nostro presente con nuove prospettive e conoscenze, e i papiri di Ercolano ne sono una testimonianza.

