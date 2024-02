Koenigsegg Jesko Absolut, prima hypercar della serie

La Koenigsegg ha presentato il primo esemplare di Koenigsegg Jesko Absolut, la prima hypercar della serie

L’ultima fatica di Koenigsegg è la prova che esiste la perfezione nell’ingegneria avanzata e nelle prestazioni estreme. Questo modello è riconosciuto per essere il veicolo più veloce mai prodotto dall’azienda e questa è una promessa che ha fatto il CEO e fondatore dell’azienda, Christian von Koenigsegg. Secondo le sue parole, questa diventerebbe una delle auto da sogno da guidare. Dopo aver atteso con trepidazione, seguita dall’annuncio nel 2022, arriva il primo esemplare per un cliente, presso la concessionaria svedese Koenigsegg, la Jesko Absolute, prima hypercar che ha aperto le danze a questa nuova serie. Quest’auto è un vero capolavoro in fatto di design e ingegneria, l’hypercar è progettata per raggiungere velocità elevatissime, superando i confini di degni rivali come la Bugatti.

La Koenigsegg Jesko Absolut è l’hypercar più veloce al mondo

La carrozzeria di questa hypercar è realizzata in Koenigsegg Naked Carbon, ovvero una tecnica che elimina la vernice della trama in fibra di carbonio, esponendo quindi le fibre e riducendo il peso di circa 20 kg. Sotto al cofano questa hypercar ha un motore V8 biturbo abbinato a un cambio a 9 marce velocità che si chiama Lightspeed Transmission. Questo propulsore è fornito di ben 1600 CV di potenza e 1500 Nm di coppia massima usando del carburante E85. Non solo questi numeri sono impressionanti, ma sono la prova della tecnologia e della potenza di cui l’azienda automobilistica svedese dispone.

L’azienda ha infatti posto particolare attenzione all’aerodinamica. Infatti, diversamente dalla versione Attack, che si focalizza su una maggiore deportanza e genera fino a 1,4 tonnellate di carico aerodinamico alla massima velocità, la Absolut è stata ottimizzata per la resistenza minima e la massima efficienza aerodinamica. Al momento il prezzo che dobbiamo pagare per acquistare quest’auto non è stato ancora svelato, ma l’entusiasmo e le aspettative nei confronti di questa hypercar sono molto alte. La consegna del primo modello della nuova serie non solo apre le danze alla produzione e alla vendita dei modelli, ma segna la storia nel mondo dei motori per la sua potenza e capacità.

In parole povere, la Koenigsegg Jesko Absolut è il futuro delle auto.