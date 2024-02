La mirrorless Canon EOS R100 è in offerta volantino su Unieuro, con obiettivo kit RF-S 18-45mm F4.5-6.3, scopriamo insieme i dettagli di questa fotocamera

La fotocamera mirrorless Canon EOS R100 è in offerta volantino su Unieuro ad un prezzo che la rende davvero una scelta interessante grazie anche alla sua portabilità e comodità. L’offerta è disponibile con obiettivo kit RF-S 18-45mm F4.5-6.3, che rende questa fotocamere davvero pronta per utilizzarla magari in un bel viaggio. Scopriamo insieme ulteriori dettagli, potete trovare l’offerta cliccando qui!

Canon EOS R100: la mirrorless da viaggio in offerta su Unieuro

La Canon EOS R100 è la mirrorless con sensore APS-C, entry level che ha sostituito la serie M, ora fuori produzione per lasciare spazio a questo nuovo sistema di Canon. Si tratta di una fotocamera leggera e molto portabile, perfetta per gli appassionati di fotografia che hanno bisogno di una fotocamere da portare sempre nello zaino durante i viaggi o i weekend fuori porta. Questa mirrorless semplifica di molto i passaggi per scaricare le vostre foto, grazie all’app Camera Connect per scaricare foto e video. Per questo motivo è anche un’ottima scelta per chi si occupa di vlogging e creazione di contenuti, dando la possibilità di caricare direttamente le foto e i video sui social. Ora Scopriamo insieme i dettagli di questa fotocamera.

Il formato è un APS-C da 22.3 x 15 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.6x rispetto al sensore FF),. Ha una risoluzione da 24 megapixel che donano foto straordinarie, grazie anche alla sensibilità ISO da 100 -2560. Puoi trasformare le foto in formati file JPEG e RAW e i tempi di scatto sono estremamente rapidi. Questo grazie alla compensazione +/-3 stop in passi di 1/3 e le modalità di esposizione sono varie, tra M, S , A, P e scena. Ha inoltre molte funzionalità per gli scatti, tra cui il multi-area, il semi-spot e la SpotFunzionalità. La raffica di scatto con l’autofocus è di 3.5 FPS x 17 RAW, 100 JPEG e senza autofocus è di 6.5 FPS x 17 RAW, 100 JPEG, inoltre non ha il pre-raffica, il che rende lo scatto più veloce. Con questa fotocamera puoi anche girare i video in 4k (3840×2160). La batteria si ricarica tramite un comune cavetto USB.

