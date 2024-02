InkPad 4 di PocketBook: il regalo tecnologico perfetto per un San Valentino romantico

Il dispositivo per la lettura dell’azienda svizzera si presenta come un compagno ideale per gli amanti della lettura

Leggero e resistente all’acqua, dotato di uno schermo nitido simile a una pagina stampata, l’e-reader PocketBook InkPad 4 si configura come l’ideale dono per un San Valentino romantico e all’avanguardia tecnologica.

PocketBook: un viaggio d’amore con il libro tascabile

L’e-reader PocketBook InkPad 4 è dotato di certificato di impermeabilità IPX8, questo dispositivo vanta uno schermo da 7,8 pollici con una risoluzione di 1404 × 1872 pixel e 300 PPI, notevolmente resistente agli urti e ai graffi.

La funzione SMARTlight consente di regolare sia la luminosità che la temperatura della scala di grigi, fornendo un comfort visivo ottimale in varie condizioni di illuminazione, sia in ambienti luminosi che al buio. La tecnologia E Ink Carta 1200 contribuisce ulteriormente a migliorare il contrasto dell’immagine e del testo sullo schermo, offrendo un’esperienza simile alla lettura su carta.

Questo dispositivo si presenta come un compagno di viaggio ideale per la lettura di ebook e riviste, la fruizione di musica e l’ascolto di audiolibri tramite cuffie o l’altoparlante integrato. Supporta inoltre la funzione Text-to-Speech, che consente la trasformazione del testo in audio, con 11 combinazioni linguistiche pre-installate e ulteriori 42 combinazioni scaricabili gratuitamente.

Scheda tecnica PocketBook InkPad 4

Display 7,8′ E Ink Carta 1200 – Risoluzione 300 dpi

Processore Dual-core – Lettura verticale / orizzontale

Audio 6 formati (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP)

Supporto per 21 formati libro e quattro formati grafici senza conversione

Memoria 32 GB – WiFi dual band – servizi PocketBook Cloud – Funzione Text-to-Speech

11 combinazioni linguistiche pre-installate e 42 combinazioni scaricabili gratuitamente

Batteria 2000 mAh: fino a un mese di lettura attiva senza ricariche;

Peso 265 gr – Dimensioni sono 13,4 × 18,9 cm, spessore 7,95 mm

