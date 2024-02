iPhone SE 4: arrivano le prime immagini con Dynamic Island

Online le prime indiscrezioni su design e comparto hardware del nuovo iPhone SE 4, arriverà con Dynamic Island e singola camera

Apple sta per lanciare il nuovo iPhone SE 4, il suo smartphone di fascia media che promette di offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Ma cosa ci aspetta da questo dispositivo? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

iPhone SE 4: tutto ciò che sappiamo

Il design del nuovo iPhone SE 4 sarà molto diverso da quello del suo predecessore, che si ispirava ancora al vecchio iPhone 8. Infatti, Apple ha deciso di adottare lo stile degli iPhone più recenti, in particolare di iPhone 15, da cui erediterà molti elementi. Il primo cambiamento riguarda il display, che sarà un OLED da oltre 6 pollici con bordi piatti e senza il “notch”, la tacca che ospitava i sensori per il Face ID e la fotocamera anteriore. Questi ultimi saranno infatti integrati in una Dynamic Island, una piccola area circolare al centro della parte superiore dello schermo.

Il secondo cambiamento riguarda il sistema di sblocco, che passerà dal Touch ID al Face ID, il riconoscimento facciale tridimensionale che garantisce maggiore sicurezza e praticità. Questo significa anche che il tasto Home scomparirà, lasciando più spazio al display. Il tasto Azione laterale, invece, rimarrà, così come la porta USB-C, che sostituirà il connettore Lightning e che sarà presente anche sui futuri iPhone 16.

Fotocamera

La fotocamera posteriore sarà invece composta da un solo sensore da 48 megapixel, collocato in una piccola isola verticale a forma di pillola. Questa scelta permetterà di contenere i costi di produzione e di vendita, ma anche di ridurre il peso del dispositivo, che sarà di circa 165 grammi, sette grammi in meno rispetto ad iPhone 14.

La qualità delle foto e dei video, però, non dovrebbe essere compromessa, grazie alla tecnologia di pixel binning che combina quattro pixel in uno per ottenere immagini più luminose e dettagliate. Sotto il sensore ci saranno anche il microfono e il flash LED.

Disponibilità

iPhone SE 4 sarà quindi un smartphone molto interessante, capace di offrire un design moderno e funzionalità avanzate a un prezzo inferiore rispetto agli altri modelli di punta della casa di Cupertino. Non sappiamo ancora quando sarà presentato ufficialmente, ma secondo alcune voci potrebbe arrivare entro la fine del 2024. Se siete alla ricerca di un iPhone economico ma performante, tenete d’occhio questo dispositivo.

