Anticipa la primavera con i sconti Vactidy su Amazon

Vactidy, un marchio di elettrodomestici focalizzato su prodotti accessibili, pratici e robusti, presenta le sue due più recenti scope elettriche senza fili con sconti speciali su Amazon

Esplora l’eccellenza della pulizia domestica con le offerte esclusive di Vactidy Blitz su Amazon. Scopri il potente V8 Pro, con avanzate tecnologie di filtraggio e design pratico, e il versatile C6, progettato per semplificare le tue attività di pulizia quotidiane. Approfitta degli sconti straordinari dal 19 al 25 febbraio per il modello C6 e dal 26 febbraio al 3 marzo per il modello V8 Pro. Trasforma la tua routine di pulizia in un’esperienza intelligente e intuitiva, con Vactidy Blitz a prezzi irresistibili.

Aspirapolveri Vactidy Blitz: pulizia intelligente con offerte speciali

Blitz V8 Pro e Blitz C6 si integrano armoniosamente nell’ambiente domestico, adattandosi perfettamente a chi conduce uno stile di vita dinamico e mira a trasformare la pulizia domestica in un’esperienza smart e intuitiva.

Vactidy Blitz V8 Pro rappresenta il nuovo aspirapolvere pratico e potente, caratterizzato da diverse tecniche avanzate di filtraggio della polvere. Grazie alle nuove spazzole e alla tecnologia EasyGrab, Blitz V8 Pro assicura una pulizia efficace su ogni tipo di superficie. Il design autoportante dell’aspirapolvere consente di interrompere e riprendere la pulizia in qualsiasi momento. La tecnologia CycloneFlow multi-cono offre una potente aspirazione a 4 stadi, con 160 W di potenza, e un efficiente filtraggio delle particelle di polvere, il tutto con un livello di rumore di soli 66 dB.

Il prezzo originario di 109,00 euro sarà scontato, dal 26 febbraio al 3 marzo del 10%, per un prezzo finale di soli 99 euro.

Vactidy Blitz C6 è un’efficiente aspirapolvere a filo progettata per semplificare le attività quotidiane di pulizia. Dotata di un motore a spazzole da 600 W, offre una potenza di aspirazione massima di 18 kPa, consentendo di rimuovere senza sforzo vari tipi di polvere e detriti da diverse superfici.

Il sistema di filtraggio a tre strati (filtro a rete superiore, filtro a spugna e filtro HEPA) cattura il 99,97% delle particelle di polvere ed emette aria purificata e anallergica. Con un cavo di alimentazione di 7 metri e un serbatoio capiente da 800 ml, Blitz C6 permette sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Il prezzo originario di 79 euro sarà scontato, dal 19 al 25 febbraio del 10%, per un prezzo finale di appena 69 euro.

