Super Smash Bros Ultimate: guida all’evento “Nuovi Pokémon scoperti!”

Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Ogerpon, Terapagos, Koraidon e Miraidon: vi aiutiamo con i Pokémon dell’evento di Super Smash Bros Ultimate

Bentornati alla terza e del tutto inattesa guida del 2024 a Super Smash Bros Ultimate, nell’evento dedicato ai “Nuovi Pokémon Scoperti!” da Scarlatto e Violetto. Si parla, come sta avvenendo con cadenza bisettimanale ormai da un mese, di Spiriti inediti per il gioco, dopo “Volti nuovi!” e “Sentinelle, déi e baseball”. Questa volta, gli Spiriti saranno quattro: una battaglia sarà dedicata agli starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, la seconda che descriveremo tratterà lo scontro con Ogerpon, in seguito vedremo come avere la meglio su Terapagos e, infine, l’unico di classe Leggenda: l’ostica battaglia contro Koraidon e Miraidon. Per sapere cosa fare contro Squirtle, Ivysaur e Charizard, abbiamo una puntata apposita della guida.

Sprigatito, Fuecoco e Quaxly | Guida agli Spiriti Pokémon di Super Smash Bros Ultimate

Gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto sono i primi che vedremo in Super Smash Bros Ultimate e si tratta di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Si tratta di un combattimento veramente semplice: dovrete sconfiggere un Ivysaur, un Kirby e uno Squirtle e l’arena designata sarà Delfinia (senza pericoli, e pertanto in versione statica). Il motivo per cui sarà Kirby a fare le veci di Fuecoco è la sua martellata: per tenere fede all’elemento di riferimento, infatti, tutti e tre useranno il loro attacco speciale laterale (↔+B). Va da sé che, almeno per i primi tre scontri di questa guida, andare sul sicuro con Akuma è più che sufficiente. Avanti il prossimo: i guai del fine settimana, per il ciclopico picchiaduro di Masahiro Sakurai, sono ben altri.

Ogerpon | Guida agli Spiriti Pokémon di Super Smash Bros Ultimate

L’unica battaglia in Modalità Energia tra le quattro è quella contro Ogerpon, il “venerabile orco” (ai veneti che stanno leggendo: niente battute!) de La Maschera Turchese. Affronterete in sequenza quattro Incineroar, e l’arena designata sarà l’Isola di Tortimer. Il primo brandirà una Barra infuocata, il secondo respingerà i proiettili con una Medaglia Franklin, il terzo sarà metallico mentre l’ultimo non godrà di alcun power-up. Tutti e quattro hanno sessanta punti vita e nessuno di loro rappresenta una reale minaccia. Potrete soverchiarli uno ad uno con la forza bruta senza una particolare strategia: è la penultima delle quattro battaglie dell’evento ad avere una minima parvenza di semplicità.

Terapagos | Guida agli Spiriti Pokémon di Super Smash Bros Ultimate

Il leggendario de Il disco indaco ed eponimo Tesoro dell’Area Zero, Terapagos, consiste in un combattimento contro tre Squirtle in rapida successione. Il teatro dello scontro sarà la Fontana dei Sogni. Replicando lo scontro con Terapagos al termine del DLC (uhh… spoiler, supponiamo?), il primo sarà uno Squirtle normale, il secondo sarà metallico e il terzo sarà ingigantito e dorato. Se ricordate la puntata della guida agli scenari dedicata a Pascoli dorati, ricorderete che lo status “oro” aggiunge alla resistenza della trasformazione d’acciaio un potere d’attacco elevato. A parte questo, non dovreste avere problemi di sorta. Noi abbiamo usato Sora, ma chiunque abbia una Smash Finale da KO automatico sopra il 100% (come Zelda) ha un potenziale asso nella manica.

Koraidon e Miraidon | Guida agli Spiriti Pokémon di Super Smash Bros Ultimate

E qui iniziano le beghe. Contrariamente ad ogni pronostico, gli unici Spiriti di classe Leggenda sono Koraidon e Miraidon, rispettivi leggendari di copertina per Scarlatto e Violetto. Trattasi di un Charizard e di un Ridley. L’arena è una versione elettrificata di Destinazione Finale, motivo per il quale al posto di Akuma vi servirà uno Spirito di supporto dalle qualità isolanti, come il Dr. Light. Entrambi gli avversari saranno una spina nel fianco, specie con l’attacco a vite di Samus in dotazione a inizio scontro. Nonostante le mosse intricate di Ridley (↔+B in primis), sarà Charizard il vostro maggior problema: colpisce come un treno. Una volta che vi sarete sbarazzati di uno a caso dei due, ad ogni modo, il resto della battaglia diventerà considerevolmente più semplice.

Tempo limitato… più o meno!

Avrete tempo fino alle otto di mattina di lunedì 12 febbraio per fare vostri i Pokémon nuovi nel Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros Ultimate. Ora che la raccolta è a quota 1524, però, vi comunichiamo una cosa: abbiamo già visto le Sentinelle del precedente evento nel nostro Tabellone nei giorni passati. Non sappiamo se imputare la cosa al fatto di aver ottenuto lo Spirito in questione, ma nel peggiore dei casi a un paio di mesi dalla stesura della guida dovrebbero entrare tutti nella rotazione regolare. Siamo similarmente ignari di quando finiranno i nuovi contenuti, ma fino ad allora contiamo di fornirvi i suggerimenti giusti per avere la meglio. Buona caccia a tutti voi!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di qualche aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.