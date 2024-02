In un periodo freddo come questo bisogna saper come comportarsi quando, in strada, ci si imbatte con la neve: in questo caso bisogna sapere come guidare con la neve, e vi daremo dei consigli su come fare

Questo periodo per guidare è molto particolare, ci sono molti pericoli in cui ci si può imbattere. In precedenza abbiamo già scritto una guida su come guidare con il vento forte, dandovi i consigli migliori per evitare grossi danni. Tuttavia, ci possono essere gravi danni anche quando sull’asfalto c’è la neve, quindi anche in questo caso abbiamo dei consigli da dare. La neve rende l’asfalto estremamente scivoloso e quindi pericoloso, quindi ci sono alcuni accorgimenti da seguire.

Diminuisci la velocità | Come guidare con la neve: trucchi e consigli

Una cosa essenziale da fare è quella di diminuire la velocità quando la strada è ricoperta di neve, adeguando così l’andatura alle condizioni atmosferiche in cui ci si trova coinvolti per avere una maggiore sicurezza. Rallentando la velocità è possibile, infatti, aumentare l’aderenza all’asfalto e, di conseguenza, diminuire il rischio di perdere il controllo dell’auto e avere più tempo a disposizione per reagire ed effettuare delle manovre di emergenza.

Aumentare la distanza di sicurezza | Come guidare con la neve: trucchi e consigli

Quando ci si imbatte nella neve e davanti a noi ci sono molte auto, quindi nel caso in cui ci troviamo nel traffico, è essenziale mantenere la distanza di sicurezza, per tenere alla larga il tuo veicolo da quelli davanti a te. In questo modo avrai abbastanza spazio da non scontrarti con l’auto davanti in caso le ruote dovessero perdere aderenza. Aumentare la distanza di sicurezza evita tamponamenti e urti.

Guidare in modo dolce | Come guidare con la neve: trucchi e consigli

Quando si guida sulla neve, è importante evitare frenate e accelerate brusche, iniziando quindi a guidare in maniera più dolce. Nello specifico, bisogna accelerare in maniera progressiva, senza schiacciare al massimo l’acceleratore e vale la stessa cosa per le frenate. Bisogna frenare piano e utilizzare lo sterzo in modo prudente, con dei movimenti molto equilibrati che riducono così le sbandate e le perdite di controllo dell’auto.

Sfrutta il freno motore | Come guidare con la neve: trucchi e consigli

C’è uno strumento molto utile per poter guidare sulla neve in tutta sicurezza che ti da un grosso vantaggio: il freno a motore per decelerare. Questo gioiellino della salvezza riduce al minimo l’intervento sul pedale del freno. In questo caso, infatti, è cosa saggia diminuire la velocità scalando le marce, ovviamente questo quando è possibile farlo. Con il freno a motore agirai in anticipo per ridurre al minimo l’utilizzo del freno e sfruttare la totale potenzialità del freno motore.

Utilizza marce basse

Come abbiamo già detto, quando c’è neve sull’asfalto bisogna andare molto piano e guidare con dolcezza. Ovviamente non puoi guidare con dolcezza con delle marce alte, perciò è importante usare delle marce basse. Avere le marce basse consente infatti di migliorare la trazione e così ridurre il rischio di slittate improvvise. Questo vale soprattutto in salita, dove bisogna necessariamente mantenere la prima o la seconda marcia a prescindere, per mantenere un’accelerazione costante e superare la salita in totale sicurezza,

Speriamo che con questa guida ti siamo stati d’aiuto. Puoi continuare a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.