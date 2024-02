Apple iPad 2022 in un’offerta imperdibile di San Valentino

La Apple è sempre un marchio che fa drizzare le orecchie, infatti l’offerta di oggi è sull’Apple iPad 2022, che per San Valentino è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire

Per fortuna in questo periodo di festività, in occasione di San Valentino ci sono tantissime offerte che fanno risparmiare molto (al contrario di quello che fanno i fiorai, ma ne abbiamo parlato meglio in questa guida al risparmio per San Valentino). Una di queste è l’offerta sull’Apple iPad 2022, perfetto per San Valentino. L’iPad è uno dei migliori tablet che puoi trovare in circolazione, per cui riteniamo quest’occasione davvero imperdibile. Lo trovi a 429 euro invece di 589 euro. Puoi trovare l’offerta Amazon cliccando direttamente sul box apposito qui sotto.

L’offerta di San Valentino sull’Apple iPad 2022 che non puoi perdere

Questo tablet è coloratissimo e ha un design all-screen con un display Liquid da 10,9 pollici ed è compatibile con Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (USB-C) e Apple Pencil (1° generazione). Con questo tablet puoi collaborare e lavorare in multitasking al massimo della velocità grazie al potente chip A14 Bionic e la batteria è talmente duratura che ti permette di usarlo per un giorno intero. Con la Apple Pencil puoi sfogare tutta la tua creatività e puoi scattare, filmare e condividere tutti i tuoi progetti che crei. Puoi creare anche i progetti audio sfruttando i microfoni integrati e il suono stereo dagli altoparlanti dell’iPad. Inolte è anche estremamente intelligente quando si tratta di fare videochiamate, infatti la telecamera frontale ha l’inquadratura automatica e rende le videochiamate più belle e naturali.

Per rimanere in contatto con i tuoi amici e parenti hai il Wi-Fi 6 e la compatibilità con il 5G. Se invece vuoi vedere un film, una serie tv oppure magari vuoi giocare online con i tuoi amici? Il display di questo tablet rende tutto più spettacolare, ed è perfetto anche per la realtà aumentata. L’iPad è perfetto soprattutto per le persone creative, infatti puoi lavorare comodamente e con estrema precisione sulla Magic Kekboard Folio, disegnando, prendendo appunti e annotando documenti con la Apple Pencil inclusa. Comunicare con i tuoi amici in Messaggi non è mai stato più semplice di così, puoi condividere foto e video e anche guardare film e serie tv e ascoltare musica in compagnia grazie allo SharePlay. L’Apple iPad è potente, facile da usare e ideale per lavorare e divertirsi.

