Bologna-Lecce: dove vedere la partita?

Altro giro e altra corsa. Una sfida di grande calcio tra due sorprese – e ormai certezze – di questo campionato. Scopriamo dove vedere Bologna-Lecce

I diritti tv sono diventati il nuovo volto di un calcio ormai evoluto e sempre pronto all’innovazione. Si è dunque registrato un evidente cambiamento, dimostrato anche dalla programmazione della Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN. Soltanto questa seconda piattaforma ne detiene la piena esclusività. Questo rappresenta un cambiamento per le società, ma anche per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare informazioni per ottenere più dettagli possibili. Lo scopo di questo articolo è dunque il seguente: fornire le giuste informazioni su dove vedere Bologna-Lecce e su chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 24 presenta due club che si stanno ben comportando. Gli emiliani sono la nuova outsider di stagione, i salentini giocano un bel calcio. Una gara importante in ottica classifica.

Dove vedere Bologna-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In sesta posizione con 36 punti, il Bologna di Thiago Motta è un’outsider che ci ha creduto fortemente. Il sogno Europa potrebbe scottare i ragazzi della comapgine emiliana, ma la Conference League rimane un obiettivo appetibile. Al tredicesimo posto in classifica con 23 punti c’è il Lecce di D’Aversa, capace di vivere nella zona grigia e di ritagliarsi un discreto spazio tra le gerarchie. La salvezza non è ancora una realtà concreta, obiettivo che però sembra alla portata dei salentini. Scopriamo allora dove poter vedere Bologna-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata da pochi anni a Londra, è stata capace di prendersi un importante spazio in questo difficile mondo, quello del calcio. Allo stato attuale è infatti l’unica a poter garantire l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento a cadenza mensile offre in più due possibilità: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Basterà così soltanto cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Prendendo in esame Sky, potremo notare come il ventaglio delle offerte sia differente e molto vasto. Il servizio permette di assistere a tre gare di Serie A per ogni giornata, contando però altre strade, come le partite di calcio femminile e i match dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni europei, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce ancora di più grazie alla presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione piattaforme, si torna a rispondere alla domanda iniziale: Bologna-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 11 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per viaggiare in sicurezza sulle reti di internet.

Bologna-Lecce, probabili formazioni

Autentiche outsider del campionato, una contro l’altra.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda.

Una delle due soccomberà oppure regnerà l’equilibrio? Dateci la vostra opinione! Per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tutottek.it!