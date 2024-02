Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista di tutte le risposte corrette alle interrogazioni in classe di Persona 3 Reload: volete fare i fighi con i compagni di classe? Vi aiutiamo noi

Stiamo spolpando Persona 3 Reload in ogni suo dettaglio per potervi portare, quanto prima, una recensione completa. Un’opera così vasta merita ovviamente tutta l’attenzione possibile, e per questo motivo ci stiamo prendendo il nostro tempo. Reload è il remake di Persona 3, arrivato originariamente in Italia nel 2008 su PlayStation 2, con qualche aggiunta alla quality of life, arrivato recentemente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Ai tempi, Persona 3 era un JRPG relegato ad una nicchia di appassionati. Oggi, il franchise è esploso grazie alla popolarità di Persona 5 che, specialmente nella sua versione Royal, completamente adattata in italiano (qui la nostra recensione!), è entrato giustamente nei cuori e nelle menti di tutte. E quindi perché non rispolverare i grandi classici?

Un protagonista… smart!

Dopo le versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable (qui la nostra recensione) e Persona 4 Golden (qui la nostra recensione) uscite qualche tempo fa, Atlus torna in pompa magna con un vero e proprio remake che svecchia, aggiorna e rispolvera quel grande capolavoro che fu il terzo capitolo del franchise. Una delle meccaniche che Persona 5 ha permeato dai capitoli precedenti è quella delle interrogazioni in classe che, nel caso di Persona 3 Reload, se date correttamente, aumentano la statistica sociale del fascino. E se non vi va di stare molto attenti al banco di scuola state tranquilli: vi aiutiamo noi. Qui di seguito trovate tutte le risposte corrette alle interrogazioni in classe di Persona 3 Reload!

Le risposte del mese di Aprile – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Aprile, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

08/04 – “Festoni a forma di carpa”

18/04 – Kaizuka

27/04 – A

Le risposte del mese di Maggio – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Maggio, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

06/05 – Pantografo

13/05 – Il pendolo

15/05 – May Blues

(Esame) 19/05 – May Blues

19/05 – (Esame) 20/05 – Un pendolo

20/05 – (Esame) 21/05 – Elettricità

21/05 – (Esame) 22/05 – Jomon

Le risposte del mese di Giugno- Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Giugno, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

15/06 – Occhio attento

17/06 – Sciamanesimo

22/06 – Strega di Agnesi

25/06 – L’effetto flutter

29/06 – Rabdomanzia

Le risposte del mese di Luglio – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Luglio, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

03/07 – Una storia sul romanticismo

08/07 – Mah

09/07 – Disparità sociale

10/07 – Cabala

11/07 – La katana

(Esame) 14/07 – Rabdomanzia

14/07 – (Esame) 15/07 – Un errore di traduzione

15/07 – (Esame) 16/07 – Taira no Masakado

16/07 – (Esame) 17/07 – Interiezione

Le risposte del mese di Settembre – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Settembre, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

01/09 – Resistenza

10/09 – Raccontare tutto

11/09 – Il Corpus Hermeticum

14/09 – L’anima gemella

26/09 – Tetraktys

Una breve pausa e qualche precisazione

Prendiamoci una breve pausa dalla lista delle risposte alle interrogazioni in classe di Persona 3 Reload per prendere fiato e fare una piccola precisazione. Alla domanda dell’esame del 13/10, che troverete qua sotto, al momento della stesura di questa guida non risulta alcuna risposta corretta. Per quel che riguarda la domanda del 15/12, fate ben attenzione a scegliere la seconda opzione e non la quarta, perché quest’ultima, pur essendo uguale, risulta scorretta. Buona continuazione!

Le risposte del mese di Ottobre – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Ottobre, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

07/10 – Dopamina

10/10 – Helena Blavatsky

(Esame) 13/10 – [Nessuna risposta risulta giusta]

(Esame) 14/10 – Pitagora

(Esame) 15/10 – Superconduzione

(Esame) 16/10 – Raccontare tutto

19/10 – India

22/10 – Venere

26/10 – Izumo

30/10 – Beta-amilasi

Le risposte del mese di Novembre – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Novembre, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

07/11 – Le Upanishad

12/11 – Il suo momento preferito dell’inverno

30/11 – Un fiore di ciliegio

Le risposte del mese di Dicembre- Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Dicembre, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

07/12 – Lo strato di ozono

09/12 – Kido

11/12 – Templi

(Esame) 14/12 – Il numero zero

(Esame) 15/12 – Maltosio (scegliete la seconda opzione, perché alla stesura di questa guida la quarta, pur essendo uguale, è sbagliata)

(scegliete la seconda opzione, perché alla stesura di questa guida la quarta, pur essendo uguale, è sbagliata) (Esame) 16/12 – Venere

(Esame) 17/12 – Murasaki-no-Ue

(Esame) 18/12 – La risposta corretta sarebbe “Uovi”, ma non è giusta come le altre

Le risposte del mese di Gennaio – Persona 3 Reload: tutte le risposte delle interrogazioni in classe

Qui di seguito trovate tutte le risposte alle interrogazioni in classe del mese di Gennaio, prima troverete la data di riferimento e subito dopo, in grassetto, la risposta:

08/01 – L’oltretomba

18/01 – Circe

Buon divertimento!

Termina qui la lista completa di tutte le risposte corrette da dare alle interrogazioni in classe di Persona 3 Reload. Fateci sapere se state giocando al titolo di Atlus qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!