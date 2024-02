Sai già che il tuo amato compagno ti farà un bel regalo e vuoi restituirgli il favore con un altro a tua volta? Se non hai ancora idea su cosa regalargli, allora sei nel posto giusto: ecco i migliori 5 regali per lui per San Valentino

I regali si fanno in due quando c’è una festività, no? Specialmente in una festività dove si celebra il vostro amore e, se ci tieni tanto al tuo uomo, devi regalargli qualcosa per dimostrarglielo. Abbiamo già pubblicato una lista dei 5 migliori regali di San Valentino per lei, ma è giusto che anche gli uomini ricevano il loro regalo di San Valentino. Abbiamo trovato queste 5 idee regalo da fargli, alcuni regali molto romantici, altri anche creativi e divertenti.

Portachiavi a cuore con foto | San Valentino 2024: i migliori 5 regali per lui

Regalargli un portachiavi a forma di cuore con la vostra foto può essere davvero una bella idea per fare un regalo unico e personalizzato. I grafici che lavorano a questo prodotto inoltre renderanno ancora più bella l’immagine usando anche l’IA se necessario. Questo portachiavi è fatto in acciaio di qualità anallergico, non diventa nero e rimane sempre dello stesso colore, quindi la manutenzione non serve. Il portachiavi sarà consegnato in una scatolina con fiocco e logo color argento. Prima di aggiungerlo al carrello devi personalizzarlo con una foto.

Bracciale in pelle | San Valentino 2024: i migliori 5 regali per San Valentino

Questo bracciale in pelle è stato progettato da un designer tedesco che produce questo tipo di bracciali. Il bracciale è in pelle bovina e acciaio inossidabile, è senza piombo e non contiene nichel, è molto sicuro per la salute, infatti è generalmente adatto anche a chi soffre di allergie. Il cinturino ha una lunghezza di 21 cm che può essere estesa fino a 22,5 cm. Inoltre la ciliegina sulla torta: il “ti amo” inciso sopra.

Karta Sutra | San Valentino 2024: i migliori 5 regali per San Valentino

Un regalo creativo e divertente da fargli potrebbe essere Karta Sutra. In questo gioco da tavolo, tu e il tuo uomo dovrete proporre, a turno, sfide sempre più hot. Nel regolamento del gioco c’è scritto che potete anche dare delle penitenze qualche giorno dopo la fine della partita! Questo gioco vi spinge a darci dentro, a stuzzicarvi e rendere la situazione più calda. Questo regalo è perfetto per divertirsi sia durante la partita che dopo.

Lampada Spotify con foto | San Valentino 2024: i migliori 5 regali per lui

Un altro regalo personalizzabile è la lampada Spotify con foto. Questa lampada 3D permetterà di unire la vostra foto insieme preferita alla canzone d’amore che più vi rappresenta. Il tuo uomo potrà ascoltare la canzone in qualsiasi momento, scansionando con Spotify il codice sulla lampada. Ha due parti personalizzabili: la base in legno solido e la lastra in plexiglass trasparente. Basta cliccare su “personalizza ora” e potrai inserire le tue preferenze, devi solo caricare la foto, inserire la citazione, la frase o qualsiasi cosa tu voglia, e indicare il titolo della canzone e l’autore. Quando inserirai tutto ti verrà mostrata un’anteprima. Questo regalo è perfetto se il tuo uomo è un tipo molto romantico che da significato a ogni aspetto della vostra relazione.

Pillole di romanticismo | San Valentino 2024: i migliori 5 regali per lui

Ecco un altro gioco da tavolo con cui divertirsi insieme: pillole di romanticismo. Il gioco è molto semplice, all’interno ci sono 100 capsule, 50 sono sfide sexy, le altre 50 sono personalizzabili. Pescate una capsula a turno, leggete la sfida ad alta voce e sottoponetevi alla sfida. Chi rifiuta riceve una penitenza che sceglierà il partner. Un modo molto divertente (e hot) per passare la serata insieme!

Rendilo felice

I modi per rendere felice il tuo uomo sono tanti, come tanti sono i regali che puoi fargli. Tu lo conosci meglio di chiunque altro e tu sai cosa può fargli scattare un vero sorriso, ma qualsiasi cosa sia, ricorda di fargli il regalo col cuore, con la massima sincerità e mostrandogli tutto l’amore che provi per lui. La sincerità renderà tutto più bello.

