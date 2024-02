Assassin’s Creed: Codename Red uscirà entro marzo 2025, garantisce Ubisoft

La promessa a lungo termine di Ubisoft: l’uscita di Codename Red, misterioso prossimo Assassin’s Creed, entro la fine di marzo 2025

Come parte di un rapporto finanziario trimestrale, Ubisoft ha confermato che Assassin’s Creed: Codename Red, titolo ancora non definitivo, uscirà entro l’anno fiscale 2025. Si parla, dunque, del marzo del prossimo anno. L’azienda ha confermato inoltre che Star Wars: Outlaws arriverà invece prima che finisca quello in corso. Il co-fondatore ed amministratore delegato della compagnia, Yves Guillemot, ha dichiarato che “[proseguendo] abbiamo una line-up molto promettente per il prossimo anno fiscale, compresa la pubblicazione di Star Wars: Outlaws nel 2024, che sarà un punto cruciale per l’industria videoludica, specialmente con l’appeal innegabile di questo leggendario franchise in procinto di entrare nel territorio dell’open world.”

Assassin’s Creed Codename Red, Star Wars Outlaws Will Launch by March 31st, 2025 https://t.co/3Q7Krq76ka pic.twitter.com/FlV1CEDLkH — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 8, 2024

“Tutto bello, Ubisoft, ma questo Assassin’s Creed: Codename Red nel 2025?”

Proseguendo, Guillemot di Ubisoft ha subito aggiunto “nonché Assassin’s Creed: Codename Red, nella tanto attesa ambientazione del Giappone feudale” che farà il suo debutto entro marzo 2025. “Non vediamo l’ora di rivelare appieno le capacità creative dei nostri team, alacremente al lavoro per far sì che i giochi tengano fede alle aspettative dei giocatori.” Il publisher ha annunciato l’atteso titolo a settembre 2022, in concomitanza della roadmap per la serie. L’episodio sarà sviluppato dalla divisione del Quebec, sotto lo stesso direttore creativo di Odyssey nel cosiddetto “terzo periodo” della saga. “Le date le annunceremo dopo, ma prometto un passaggio alla next gen, o current-gen come dovremmo chiamarla”, disse a suo tempo Marc-Alexis Cote. “Vogliamo passare a un mondo dinamico, che si evolve insieme el giocatore”, ha promesso il nostromo della serie, in aggiunta alle “espansioni” già pianificate per Red.

