The Game Awards 2023, annunciato Pony Island 2: Panda Circus

Molti di voi sicuramente si ricorderanno di Inscryption, il particolare gioco di carte pubblicato per la prima volta nel 2021. Questo tiolo è stato sviluppato da Daniel Mullins, ma ovviamente non è stata la prima opera dell’autore. In precedenza infatti il developer aveva lavorato anche ad altri titoli, come il ben noto Pony Island. Ora, a distanza di quasi sette anni dall’uscita del primo capitolo, Daniel Mullins ha annunciato a sorpresa Pony Island 2: Panda Circus.

Pony Island 2: Panda Circus sembra un sequel davvero folle

Durante i The Game Awards 2023 abbiamo visto tanti tripla A, ma ovviamente non potevano mancare anche dei titoli un po’ più contenuti. Durante il preshow dell’evento infatti è stato annunciato Pony Island 2, il sequel di uno dei primissimi titoli di Daniel Mullins.

Il primo Pony Island era un titolo davvero molto semplice in cui i giocatori vestivano i panni di un giocatore intento a giocare con un cabinato arcade maledetto, ma questo sequel sembra essere molto di più. Dal trailer di annuncio infatti il titolo sembra essere davvero folle, unendo sezioni in prima persona a sequenze di gioco in 2D. Il gioco inoltre sembra mantenere anche le tipiche atmosfere inquietanti delle precedenti opere di Mullins e vanta anche uno stile artistico davvero particolare. Se anche voi volete dare un’occhiata al gioco, potete farlo grazie al trailer di annuncio presente qui sopra.

Per il momento Pony Island 2: Panda Circus non ha ancora una data d'uscita ed è previsto solamente per PC.