Questa è un’altra di quelle feste in cui, se non si presta attenzione, si rischia davvero di spendere molti soldi inutilmente, tagliando fuori probabilmente metà stipendio, ma ecco dei consigli su come risparmiare sui regali per questo San Valentino 2024

Per quanto sia una bella festa e una buona occasione per dimostrare ancora quanto ami la persona che ti sta accanto, purtroppo San Valentino è un’altra festa dove i venditori approfittano del momento per prendervi quanti più soldi possibile. Tutti i regali a tema aumentano, anche le cose più minime, ma c’è un modo per evitare di rimanere con il portafoglio vuoto. Abbiamo compilato una lista di regali carini da fare che, in realtà, non costano un rene. In questa guida troverai 5 consigli su come risparmiare sui regali.

Risparmiate sui fiori | San Valentino 2024: come risparmiare sui regali

Come ben potrai immaginare, proprio per la festività di San Valentino le richieste dei fiori aumentano a dismisura. Proprio per questo, nei giorni del 13 e il 14 febbraio i bouquet di fiori non costano per niente poco, anzi, facendo un paragone con un buon libro di Stephen King o Lovecraft, il prezzo non cambia molto. Perciò, se proprio vuoi rendere felice la tua dolce metà con un mazzo di fiori, piuttosto comprali prima del boom di richieste. Oppure, anche meglio, puoi comprare un fiore in vetro, che puoi ordinare una settimana prima della festa e la puoi trovare ad un prezzo ragionevole.

Cena romantica a casa | San Valentino 2024: come risparmiare sui regali

Un altro modo molto efficace per risparmiare a San Valentino è preparare una cena romantica a casa. Sì, molto romantico andare a cena fuori in un ristorante lussuoso, ma tieni conto che comunque spenderai una cifra non da poco, ma non sarete nemmeno gli unici a mangiare fuori casa, quindi potreste anche non avere tutta la privacy che volete. Immagina, invece, di startene a casa in tranquillità con la tua dolce metà. Innanzitutto sareste solo voi due, e poi diciamocelo, è più apprezzata una cena preparata da te piuttosto che in un ristorante dove non siete da soli.

Festeggia un altro giorno | San Valentino 2024: come risparmiare sui regali

Ma chi ha detto che per festeggiare il vostro amore dovete farlo per forza il 14 febbraio? L’amore va festeggiato ogni giorno, quindi qualsiasi momento è buono per festeggiare. Se entrambi volete passare del tempo insieme da soli, ma non necessariamente a casa, potete andare al ristornate in un altro giorno dove non c’è tutto quell’afflusso di gente. Vi evitereste degli inutili trambusti e tensioni e, soprattutto, il fastidioso stress. Già di per sé la folla è stressante, ma festeggiare un altro giorno sarebbe la soluzione perfetta per dedicare quella giornata solo a voi due.

Regalo fai da te | San Valentino 2024: come risparmiare sui regali

Il regalo fai da te è sempre la soluzione migliore quando si tratta di fare un regalo alla persona che ami. Invece di spendere tempo nei supermercati a cercare qualcosa che possa piacerle, perché non crei un regalo personale? Pensaci, potresti fare qualcosa che potrebbe ricevere solo da te e non c’è niente di più romantico come una cornice per foto, una sciarpa fatta a mano da te, una torta, qualsiasi cosa ti venga in mente. I regali fai da te non solo salvano la tua vita e il tuo portafoglio, ma rendono anche estremamente felice la persona che ami.

Tempo libero | San Valentino 2024: come risparmiare sui regali

Sembra una cosa molto scontata, ma non lo è per le coppie che hanno bambini piccoli. Se rientrate in questa categoria, allora vi consigliamo di chiamare qualche amico o parente che non sia impegnato a San Valentino e che si occupi dei vostri bambini per permettervi di godervi una giornata insieme senza pensieri. Una coppia che è costantemente impegnata col lavoro, con la pulizia, con i bambini, a cucinare, ha davvero poco tempo libero a disposizione. Per questo prendere del tempo per voi stessi basta a festeggiare San Valentino per bene.

Ignora San Valentino

Facendo una riflessione, alla fine San Valentino è solo una festa commerciale. Certo, incoraggia le coppie a fare qualcosa insieme per festeggiare il loro amore, ma non ha senso quando due persone si amano davvero. Se una coppia è felice, se si scambiano continuamente regali e dimostrano coi fatti di tenere alla loro relazione, allora festeggiare San Valentino diventa una cosa inutile. Questa festa è solo per farti spendere soldi inutilmente, quando puoi farlo altri giorni e risparmiando non poco. Ama la persona accanto a te ogni giorno, non solo a San Valentino.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.