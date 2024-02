Scoprite insieme a noi come ottenere minerale metallico su Palworld in questa nuova guida realizzata appositamente per voi

Palworld è uno dei giochi che maggiormente sta facendo parlare di sé. Sia per i numeri incredibili che ha saputo accumulare sia su Steam che su Xbox, ma anche per le tante polemiche che lo circondano per via delle somiglianze (vere o false che siano) con il colosso indiscusso degli animaletti tascabili, Pokémon. Dopotutto le caratteristiche per essere un gioco di successo ci sono tutte: l’unione di un survival game con gli amici pal che aiutano nel recupero dei vari materiali, nel portare a termine determinati obiettivi all’accampamento e fornendo un aiuto fondamentale durante i vari combattimenti. In questa piccola guida scopriremo come ottenere l’utilissimo minerale metallico proprio in Palword.

Alla base di tutto c’è il crafting | Palworld: come ottenere il minerale metallico

In Palworld, la componente survival e di crafting è alla base del gameplay. Per questo motivo, andrete in giro per la mappa di gioco continuamente alla ricerca di materiali per far avanzare il vostro equipaggiamento o per costruire nuovi avamposti. Se anche voi siete entusiasti di questo nuovo gioco firmato Pocket Pair Inc, allora siete capitati nel posto giusto. Fra poche righe, infatti, vi spiegheremo come ottenere del minerale metallico in Palworld, un materiale che sicuramente vi servirà, più da costruire che da raccogliere. Scopriamolo insieme.

Palworld: come ottenere minerale metallico

Partiamo dal presupposto che per iniziare a farmare questo minerale molto importante per gli oggetti avanzati, dovrete essere almeno di livello 44, in modo tale da poter sbloccare il Forno Elettrico dal menù Tecnologia. Successivamente, allora potrete iniziare a raccogliere 50 Lingotti Raffinati, 10 Circuiti Stampati (sbloccabili a livello 35 e richiedono Quarto Puzo e Polimeri), 20 Polimeri e 20 Fibre di Carbonio.

A questo punto potrete creare il Forno Elettrico in modo tale da poter ottenere il materiale metallico su Palworld. Ma fate attenzione, per poter portare a termine il vostro obiettivo, avrete bisogno di elettricità. Quindi, dovrete avere un Generatore Elettrico (sbloccabile a livello 26 dal menù Tecnologia e richiede 50 Lingotti e 20 Organi Elettrici) ed è fondamentale avere nel vostro accampamento anche un pal di tipo elettrico per far sì che il Forno diventi operativo. Infine, avrete bisogno di collezionare i materiali necessari alla creazione: due Frammenti di Palladio e quattro Minerali.

Buon crafting a tutti

Siete riusciti a craftare il minerale metallico? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Palword è attualmente disponibile su Xbox Series X|S (incluso nell'abbonamento Game Pass) e Steam.