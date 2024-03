DJI RS 3 Pro Combo è lo stabilizzatore a tre assi firmato DJI da portare sempre per le proprie riprese professionali: scopriamo insieme l’offerta imperdibile su Amazon

DJI RS 3 Pro Combo è lo stabilizzatore a tre assi adatto perriprese video con fotocamere professionali e non solo, uno stabilizzatore comodo, portatile e stabile, da portare sempre nello zaino. DJI RS 3 Pro Combo è in offerta su Amazon ed è adatto a fotocamere Canon, Sony, Panasonic, Nikon, Fujifilm.

Questo stabilizzatore ha blocchi automatici dell’asse con i tre assi che possono essere bloccati e sbloccati automaticamente con la semplice pressione del pulsante di accensione, favorendo la velocità e l’efficienza delle transizioni e dello stoccaggio. I bracci in fibra di carbonio estesi offrono uno spazio di livellamento sufficiente per fotocamere professionali e possono trasportare combinazioni professionali come Sony FX6 e Canon C70 con obiettivo 24-70 mm F2.8. Il carico utile testato è da 4,5 kg, con un peso di soli 1,5 kg che include giunto cardanico, maniglia della batteria e piastre a sgancio rapido a doppio strato.

DJI RS 3 Pro Combo è in offerta su Amazon al prezzo di 949,00 € con uno sconto del 14% ed è possibile acquistarlo cliccando al box qui sotto.

DJI RS 3 Pro Combo: in offerta su Amazon

Il DJI RS 3 Pro Combo offre anche uno Schermo più grande dell’80% rispetto ai modelli precedenti con un touchscreen a colori OLED da 1,8 pollici ti dà accesso alla maggior parte delle impostazioni del gimbal con un’interfaccia utente intuitiva. Si aggiunge anche il controllo degli scatti a Bluetooth, con cui è possibile avviare/interrompere la registrazione. Anche le fotocamere associate possono essere ricollegate automaticamente.

