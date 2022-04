Moon Knight ritorna nello Shop Disney con la linea Marvel Select

Tramite comunicato stampa, DST ha annunciato il ritorno di Moon Knight nello Shop Disney grazie alla linea Marvel Select, con una statuetta con base diorama veramente apprezzabile: vediamola insieme

Annunciata nel mese di gennaio con un trailer e qualche indiscrezione, è solo da qualche giorno che la nuova serie su Moon Knight è ufficialmente disponibile in esclusiva Disney+. E proprio in occasione dell’arrivo della serie tv, anche il reparto oggettistica Marvel e Disney non si è fatto attendere. Tramite comunicato stampa, infatti, Diamond Select Toys ha annunciato il ritorno del cavaliere nello Shop Disney, che non si era mostrato per più di una decade, con una figure dedicata su una base diorama.

Alta approssimativamente 18 cm e con 16 punti di articolazione, come già detto questa nuova release esclusiva del Moon Knight si accompagna a una base diorama che rappresenta l’ingresso del tempio di Knoshu, il Dio egizio della Luna. Come accessori sono presenti anche due coltelli da lancio a forma di luna ed è venduta insieme alla confezione della linea Select con un artwork sulla parte laterale. Vi lasciamo qualche immagine dimostrativa qua sotto e in testa all’articolo.

Moon Knight: la statua della linea Marvel Select lo fa tornare nello Shop Disney dopo anni!

Moon Knight si va ad affiancare ad altre figures esclusive della collezione Marvel Select presenti sullo Shop di Disney. Troviamo ad esempio, Hawkeye, Loki, Taskmaster, Winter Soldier e Spider-Man no Way Home. Una buona base da cui partire per tutti gli appassionati di oggettistica Marvel!

Trovate la nuova figure di Moon Knight della linea Marvel Select di Diamond Select Toys in esclusiva sullo Shop Disney. Fateci sapere che cosa ne pensate, della statua e anche della serie tv, qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema! E se siete interessati al mondo dell’oggettistica videoludica o nerd, perché non date un’occhiata al vasto catalogo di Zavvi?