Moon Knight, la miniserie Marvel in arrivo su Disney+

In esclusiva su Disney Plus il 30 marzo è in arrivo “Moon Knight”, la nuova miniserie creata dai colossi Marvel in collaborazione con Disney!

Gli episodi saranno in tutto sei e, come al solito, arriveranno con cadenza settimanale. “Moon Knight”, protagonista della miniserie Marvel in arrivo su Disney+ a partire da Mercoledì 30 Marzo, è nato nel mondo dei fumetti nell’ormai lontano 1975, creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. Appare per la prima volta (in un racconto in due parti) sulle pagine di Werewolf by Night (prima serie) n. 32. In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar.

Marc Spector e i suoi tre nomi

Per non rivelare la propria vera identità, il protagonista Marc Spector ha creato tre nomi falsi: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol. Dovrà utilizzarli per non essere scoperto … Ma chi è Marc Spector, veramente? Marc è un ex marine mercenario con un disturbo dissociativo dell’identità. In seguito a un traumatico incontro con il dio egizio Khonshu, decide di combattere il crimine per redimere il suo passato violento. Questo sarà possibile con la creazione di una figura simile ad un vigilante mascherato, senza particolari superpoteri, ma fortissimo nella lotta corpo a corpo e con le armi da fuoco. La serie sembra concentrarsi molto sui problemi di salute mentale del personaggio, dal momento che la sua vita è tormentata dai suoi traumi passati e dalla continua frenesia del cambio di identità.

Interprete del protagonista è l’attore Oscar Isaac che rivela di aver prestato molta attenzione soprattutto all’aspetto delle personalità multiple, e di aver trattato la salute mentale di Marc Spector con rispetto. Insieme a lui, nel cast troviamo Ethan Hawke, che interpreterà l’antagonista Arthur Harrow. May Calamawy e Gaspard Ulliel, talento purtroppo recentemente venuto a mancare. Lucy Thackeray e la voce di F. Murray Abraham per Khonshu, l’antico dio egizio della Luna tramite cui Mark Spector diventa Moon Knight. La miniserie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise e l’ideatore è Jeremy Slater. Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti.

Non resta che guardare il trailer qui in basso e attendere ancora pochi giorni per la prima puntata di Moon Knight!

