Moon Knight: ecco il primo trailer della nuova serie Marvel!

Moon Knight è la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+: diamo uno sguardo al trailer!

L’universo Marvel continua ad espandersi! Dopo un 2020 in panchina, con diverse uscite costrette ad essere rimandate a causa della pandemia, nel 2021 la casa delle idee è ripartita in quarta. A partire da WandaVision nel mese di gennaio, fino a Spider-Man: No Way Home a dicembre, sono stati 9 i prodotti con protagonisti gli eroi Marvel a debuttare al cinema o su Disney+. In particolare, ci sono state ben 5 serie in esclusiva sulla piattaforma, di cui ben 4 in live action. La quinta sarà proprio Moon Knight, che debutterà il prossimo 30 marzo. Diamo insieme uno sguardo al trailer!

Cosa sappiamo | Moon Knight

La serie di Moon Knight segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Moon Knight è una serie basata sull’omonimo supereroe dei fumetti Marvel, interpretato da Oscar Isaac. Fa parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed è ambientata dopo i fatti accaduti in Avengers: Endgame.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Ci troviamo per la prima volta di fronte a un prodotto seriale Marvel che non presenta immediati collegamenti con personaggi già introdotti nell’universo cinematografico. Il personaggio di Moon Knight nasce nel 1975, ma è solo a partire dal 1980 che riceve la propria striscia di fumetti. Oltre 40 anni dopo, è arrivato anche il momento di vederlo sul piccolo schermo. La serie sarà composta da 6 episodi, andando dunque a concludersi esattamente il 4 maggio, data di uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

