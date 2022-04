Final Fantasy XIV: pubblicato il trailer della nuova patch

Square Enix ha recentemente pubblicato un nuovo trailer della nuova patch 6.1 di Final Fantasy XIV in arrivo il 12 aprile

Final Fantasy XIV è uno degli MMORPG più popolari del momento e, nonostante sia disponibile ormai da molto tempo, continua ad essere giocato ogni giorno da tantissimi giocatori. Questo è dovuto ovviamente alla qualità del titolo, ma anche e soprattutto alla costanza con cui vengono rilasciati nuovi aggiornamenti.

Nel corso del tempo il titolo di Square Enix si è arricchito con davvero tantissimi nuovi contenuti e ora stanno per arrivarne addirittura degli altri. Recentemente infatti è stato pubblicato un trailer dedicato ai contenuti della nuova patch 6.1 di Final Fantasy XIV in arrivo il 12 aprile.

Un mare di novità

Durante l’ultimo episodio di Letter from the Producer LIVE, Square Enix ha rilasciato tante informazioni sulla patch 6.1 dell’acclamatissimo Final Fantasy XIV: Endwalker. La trasmissione ha mostrato nuove informazioni sui contenuti della patch 6.1, intitolata Newfound Adventure, incluso un nuovo trailer, delle immagini di gioco in diretta e altro ancora. Il produttore e direttore Naoki Yoshida ha condiviso vari dettagli sulle nuove missioni della storia principale, le missioni secondarie “Tataru’s Grand Endeavor” dei contenuti extra per la storia delle Role Quest e altro ancora.

La patch 6.1 segnerà anche l’arrivo del nuovo sistema di Duty Support per i contenuti di A Realm Reborn (2.0). Con questo nuovo sistema, tutti i dungeon e i trial a 4 giocatori della storia principale potranno essere completati in solitaria insieme a un gruppo di NPC. Inoltre, per supportare ulteriormente un’esperienza di gioco accessibile in solitaria sono anche programmate delle importanti revisioni a Cape Westwind e ai duty successivi. Il sistema Duty Support verrà anche ampliato negli aggiornamenti futuri per supportare i contenuti della patch 2.x, oltre ai contenuti di Heavensward e quelli successivi. In calce qui sotto potrete trovare il trailer completo.

Oltre al trailer, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha svelato anche dei nuovi dettagli su alcuni dei contenuti che saranno disponibili nella serie di patch 6.1x, come ad esempio:

Nuove missioni dello scenario principale La patch 6.1 segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per i Warrior of Light

Nuovo raid dell’alleanza a 24 giocatori La prima parte di una nuova serie di raid dell’alleanza inediti, ovvero Myths of the Realm: Aglaia, spingerà i giocatori a scoprire di più sulle divinità conosciute come i “Twelve”

Nuove Tribe Quest A partire dalla patch 6.15, i giocatori potranno provare nuove tribe quest degli Arkasodara per le classi e i mestieri di battaglia

Nuova area residenziale Sarà possibile acquistare dei lotti a Empyreum, il nuovo quartiere residenziale di Ishgard. Sono stati presentati un programma iniziale per il sistema della lotteria delle vendite e un’anteprima del sistema di acquisto dei lotti

The Minstrel’s Ballad: Endsinger’s Aria I giocatori potranno mettersi alla prova con un nuovo Extreme Trial, The Minstrel’s Ballad: Endsinger’s Aria

Adventurer Plate (versione Beta) È stata mostrata in dettaglio la nuova funzione degli Adventurer Plate. I ritratti dei giocatori possono essere personalizzati con vari tipi di illuminazione, animazioni e angolazioni della telecamera partendo dall’aspetto corrente del personaggio, e vari ritratti possono essere salvati per uso futuro. I profili dei personaggi possono includere varie informazioni, come il mestiere e il titolo preferiti, lo stile di gioco preferito, le ore di gioco attive e altro ancora

Aggiornamenti al PVP Sono stati rivelati ulteriori dettagli su un nuovo contenuto PvP su piccola scala intitolato Crystalline Conflict, tra cui il nuovo sistema di ricompense e il programma del PvP



La patch 6.1 includerà anche un nuovo dungeon e un trial Unreal, Ultima’s Bane (Unreal), oltre al nuovo Unending Codex, un assortimento di informazioni su personaggi e termini aggiunti alla tua collezione, che verranno aggiornate nel corso della storia principale. Inoltre questo aggiornamento porterà con se anche un nuovo Ultimate Duty: Dragonsong’s Reprise, mentre i giocatori in futuro potranno anche divertirsi con le missioni secondarie “Somehow Further Hildibrand Adventures” e delle nuove Custom Delivery che arriveranno con la patch 6.15.

Tante aggiunte extra per i fan di Final Fantasy XIV

Oltre ai contenuti di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, Square Enix ha in serbo anche tanti extra per i fan di Final Fantasy XIV. Ad esempio la compagnia ha annunciato che saranno disponibili degli equipaggiamenti per il PvP ispirati alla trasmissione televisiva giapponese GARO. Inoltre i fan dei THE PRIMALS, la band ufficiale di FFXIV capitanata dal sound director Masayoshi Soken, saranno felici di sapere che il 25 maggio 2022 uscirà un nuovo album in tutto il mondo: THE PRIMALS – Beyond the Shadow.

Infine è stato annunciato anche l’ultimo artbook del gioco: Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection -Among the Stars-. Questo artbook a colori di grandi dimensioni creato durante lo sviluppo di Endwalker include delle illustrazioni dei nuovi mestieri, il Sage e il Reaper, nuovi luoghi, inclusi Old Sharlayan e Radz-at-Han, dungeon, trial, equipaggiamento e altro ancora. Il volume racchiude la concept art, delle immagini di riferimento e dei messaggi degli artisti che celebrano la fine della saga di Hydaelyn e Zodiark. Gli artbook in formato fisico saranno disponibili dal 13 settembre e includeranno anche un codice per un minion esclusivo: Wind-up Ragnarok.

Final Fantasy XIV è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.