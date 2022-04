Ritorna il retrogaming, ma stavolta si vira verso il mondo dei cartoni animati con alcuni dei migliori giochi basati su queste avventure

Per molti videogiocatori odierni l’animazione è stato il primo passo intrapreso verso quello che è il grande mondo dei videogiochi. Del resto, si trattava pur sempre di avventure animate ambientate in luoghi e tempi, oltre che con protagonisti, che trascendevano a modo loro la realtà. Versioni alternative degli esseri umani, animali antropomorfi parlanti, rielaborazione di vecchie fiabe e miti, insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Un’infanzia passata tra tubo catodico e controller

Quello che cercheremo di fare qui sarà dunque riportarvi alla mente i migliori giochi basati su dei cartoni animati che di sicuro avete visto, ovviamente in salsa retrogaming, e dai quali avete tratto ispirazione. Magari ancora adesso, mentre aspettate l’autobus o guardate la pioggia che cade dal cielo, vi tornano in mente quei pomeriggi spensierati con una merendina ed un succo di frutta assieme ai compagni di scuola.

Il bello di fare questo genere di “listone” è, oltre a provare quel meraviglioso senso di nostalgia per l’infanzia mista ad un po’ di malinconia, che ci si rende conto di come questi titoli abbiano permesso agli appassionati di una serie o di un particolare personaggio di vivere un’avventura nuova in maniera molto più “attiva”.

Per cominciare vi proporremo dunque una decina di titoli, poi vedremo quando e come aggiungerne altri perché ce ne sono a palate, e naturalmente verranno inclusi dei tie – in (non brutti come quello di Street Fighter), ma cercheremo di lasciar fuori i giochi educativi (come ad esempio Disney Magico Artista) altrimenti non si finirebbe davvero più. Altrettanto ovviamente ci sarà la Disney, ma non solo perché, ricordate, al mondo non esistono soltanto i topi!

Astérix & Obelix – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Pubblicato nel 1995 per MS – DOS, SNES e tutte le varie declinazioni del Game Boy dell’epoca, Astérix & Obelix è il terzo titolo della Inforgames dedicato alle avventure dei galli più tosti di tutta la Gallia durante i tempi dell’invasione romana. In questo titolo a scorrimento laterale occorrerà dunque utilizzare i due galli, ognuno verrà selezionato automaticamente dal gioco a seconda del livello, per suonarle di santa ragione a legionari, animali selvatici e nemici vari. Il tutto viene reso ancora più bello per le ambientazioni ispirate ai vari fumetti (come i Britanni, gli Elvezi, le Olimpiadi e Cleopatra anche se quest’ultimo livello viene sostituito con Le mille e un’ora di Astérix per la versione su Game Boy Advance).

Disney’s Aladdin – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Uscito nel 1993 per SNES e Sega Mega Drive, un anno dopo l’uscita nelle sale, e nel 1994 per Game Gear e Sega Master System oltre che per PC, questo titolo ci riporta nella città di Agrabah e lo fa in grande stile. In questo platform andremo a controllare il buon Aladdin che, tra mele da tirare ed oggetti vari, dovrà districarsi tra nemici ed ostacoli per fermare i piani di Jafar, salvare la principessa Jasmine e farsi anche un giro sul tappeto volante!

Si tratta praticamente del gioco con il quale molte persone sono partite e c’è un motivo ben preciso. Il titolo è stato un successone tanto che, la sola versione per SNES, è risultata tra i titoli più venduti di quell’anno con più di quattro milioni di copie. Alla faccia dello “straccione” insomma!

Dragon Ball Z: Hyper Dimension – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Pubblicato in Giappone nel 1996 e poi sbarcato in Europa l’anno seguente, questo titolo per SNES è un vero gioiellino per chi adora i picchiaduro e li vuole unire alla mitica saga creata da Akira Toriyama. Un uomo che, oltre a fare la sua fortuna con i manga e gli anime basati su questi, è diventato un nome di punta nel mondo dei videogiochi grazie alla sua sapiente mano che ha illustrato i personaggi di saghe leggendarie come Dragon Quest e Chrono Trigger giusto per dirne un paio.

Nonostante qui i combattenti a disposizione siano soltanto dieci (Goku, Gohan, Cell, Piccolo, Majin Bu, Gotenks, Majin Vegeta, Vegeth, Freezer e Kid Bu) risultano essere più che sufficienti per una bella dosa di scontri tra Sayan. E poi, diciamoci la verità, poteva mancare in questa o in altre liste un titolo dedicato a Dragon Ball?

DuckTales – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Della serie quando gli anni Ottanta si fanno sentire pesantemente, ma bene, con DuckTales (uh uh) si ritorna nel mondo dei Paperi più famosi di sempre vivendo incredibili avventure alla ricerca dei tesori più preziosi sparpagliati per il mondo. In questo titolo del 1989 per NES e Game Boy vestiremo i panni, anzi le ghette, del buon Zio Paperone addentrandoci per foreste e templi.

Nostalgico, pixelloso e straordinariamente tosto nonostante la sua “linearità”, questo titolo è davvero l’ideale per tutti coloro che vogliono ritornare i bambini che sono stati un tempo. Ovvero quando bastava veramente poco per divertirsi e continuare ad immaginare per ore intere. Un successone per l’epoca che diede il La per il sequel di pochi anni dopo e per delle versioni rimasterizzate per Steam, PlayStation 3, Wii U e Xbox 360.

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Sequel del primo capitolo, sia per quanto riguarda il film che la sua trasposizione videoludica, questo titolo sviluppato dai Traveller’s Tales, casa che poi si è specializzata nelle versioni LEGO, è forse tra i più interessanti per quanto riguarda il mondo dei giocattoli descritto in Toy Story. Protagonista sarà l’intrepido Buzz Lightyear che dovrà salvare lo sceriffo Woody rapito dal collezionista Al, un po’ come nel film.

Interessantissima esperienza platform tra nemici, mini giochi, elementi collezionabili ed ambienti che ricalcano le atmosfere della pellicola e che consigliamo caldamente. Uscito tra il 1999 ed il 2000, questo titolo è stato reso disponibile per Nintendo 64, la prima PlayStation, il Dreamcast ed anche il Game Boy Color (con una versione a sé per andare incontro ai limiti della macchina).

Disney’s Hercules – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Noto ai più semplicemente come Hercules, questo titolo è uscito nello stesso anno del lungometraggio animato (ovvero nel 1997) per PC, la prima PlayStation ed anche per Game Boy Color. Il titolo andrà dunque a proporre al giocatore un’esperienza in un elegante 2D dove, tra sonore mazzate, ostacoli da superare e nemici da sconfiggere, si guiderà il forzuto eroe greco tra i livelli che ricalcano ed ampliano le scene viste nel film d’animazione.

Il risultato finale? Un titolo davvero colorato e diversificato che vi strapperà più di un sorriso oltre che una lacrimuccia di nostalgia. Fateci una capatina se vi capita e soprattutto fate attenzione perché non è certo così facile come potrebbe sembrare ad un primo sguardo superficiale.

The Simpsons: Hit & Run – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Come già accennato nello speciale riguardante alcuni titoli di pregio del Nintento GameCube (che potete vedere da qui) questo titolo del 2003, uscito anche su PC, PlayStation 2 e Xbox, rappresenta un’altra chicca videoludica dedicata ad una delle famiglie televisive più famose di sempre!

Qui vestiremo i panni di Homer, Marge, Bart, Lisa ed anche di Apu, personalizzandoli con oggetti e costumi, e dovremo capire come mai a Springfield si stanno diffondendo curiose vespe robot e misteriosi furgoni neri. Quindi via libera all’esplorazione partendo dal 742 di Evergreen Terrace! Se poi volete approfondire l’aspetto ancora più goliardico e picchiaduro, allora, non perdetevi l’arcade dedicato.

Paperino: Operazione Papero?! – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Pubblicato dalla Ubisoft nel 2000, sì la stessa casa produttrice di Assassin’s Creed per intenderci, per Game Boy Color, PlayStation 2, Dreamcast, PC, Nintendo 64 e GameCube (2002), questo titolo vede come protagonista un Paperino in perenne competizione con il fin troppo fortunato Gastone per salvare Paperina.

La bella papera è stata infatti catturata da Merlock (il villain del lungometraggio animato Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta) e toccherà al nostro pennuto eroe salvarla. Non mancheranno citazioni, personaggi come i fidi nipotini Qui, Quo e Qua e persino viaggi nel tempo grazie ad una invenzione del geniale Archimede Pitagorico. Viaggi tra diverse epoche ed esperienza platform, mmm, non vi ricorda nulla? Forse non proponeva un livello di sfida eccessivo, questo è vero, ma il divertimento c’era tutto!

Berserk Millennium Falcon Arc: Chapter of the Holy Demon War – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Era il 6 maggio del 2021 quando, a poco più di 50 anni, è scomparso il fumettista Kentarō Miura famoso in tutto il mondo per aver creato la saga di Berserk. Lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della carta e della china, vogliamo ricordarlo anche per essere stato l’ispiratore di questo videogioco per PlayStation 2 del 2004.

In questo titolo piuttosto fedele all’opera originale, anche se non esente da qualche elemento aggiuntivo come il piccolo Charles, porteremo il buon Guts in giro per il suo violento mondo a sterminare mostri e demoni di ogni tipo grazie alla mastodontica Dragon Slayer ed a tutta una serie di altre armi come il cannone da braccio, i pugnali da lancio, la balestra, le bombe chiodate e naturalmente la sua furia distruttrice. Una cosa, preparatevi, perché in questo hack ‘n’ slash l’azione ed il combattimento non mancheranno mai!

Mickey Mania – Retrogaming: i migliori giochi tratti dai cartoni animati

Chiudiamo con un autentico tuffo nel passato visto che, su questo divertentissimo e straordinariamente complesso Mickey Mania (pubblicato tra il 1994 ed il 1996)), si parte dal mitico Steamboat Willie del 1928 che segna la terza apparizione del topo più famoso di sempre. I livelli successivi vedranno poi l’avvicendarsi di altre pellicole oramai entrate nella leggenda dove, il nostro topo, dovrà cercare di salvare il fidato amico a quattro zampe Pluto. Per saperne di più vi lasciamo qui il link al nostro speciale più approfondito e vi ricordiamo che il titolo fu reso disponibile per SNES, Sega Mega Drive ed anche per la prima PlayStation, ognuno con le sue “versioni”.

Spegnendo la televisione

In conclusione, adesso possiamo appoggiare per un momento il telecomando ed il controller e spegnere lo schermo. Questi erano alcuni dei migliori giochi tratti dai cartoni animati che hanno scandito la nostra infanzia e la nostra adolescenza, ma ovviamente solo dieci titoli non potevano bastare di certo e quindi è molto probabile che ci sarà una seconda parte (prima o poi) o più.

Ciò che li accomuna è il loro non essere dei banali tie – in, ma delle storie che, nonostante riprendano in gran parte ciò che è stato impresso su pellicola, portano l’esperienza su tutto un altro livello facendo diventare lo spettatore un giocatore più attivo nel decidere le sorti della vicenda.

Li avete provati? Ce n’era qualcuno che ancora non conoscevate? Beh, ora avete qualche nome in più in ogni caso! Se poi volete rivivere anche voi queste splendide avventure passate al giusto prezzo, magari riadattate ai tempi di oggi, cliccate qui, mentre, per rimanere costantemente aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!