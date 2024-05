Volvo EX30: nuovi prezzi grazie agli incentivi 2024

Sono arrivati gli incentivi 2024 sulle auto elettriche, quanto viene a costare con l’Ecobonus la nuova Volvo EX30? Scopriamolo

Oltre a essere un’auto elettrica attraente, la Volvo EX30, grazie ai nuovi incentivi 2024, diventa anche un’opzione decisamente conveniente per coloro che vogliono acquistare un SUV elettrico di qualità. Il lancio l’anno scorso ha dimostrato il serio impegno dell’azienda verso la mobilità sostenibile. La vettura è nata infatti dall’unione tra design innovativo e prestazioni rispettose dell’ambiente. La gamma include le versioni da 200 kW a 315 kW, mentre l’autonomia va dai 344 ai 480 km WLTP. Uno degli aspetti più interessanti del SUV è la sua accessibilità economica con l’arrivo dei nuovi incentivi governativi nel 2024. I potenziali acquirenti possono sfruttare contributi generosi che riducono notevolmente il prezzo finale del veicolo. Un ottimo motivo per per passare all’elettrico.

Quanto costa la Volvo EX30 con i nuovi incentivi 2024?

Chi possiede una vettura da rottamare, potrà beneficiare di un contributo di 6.000 euro, che aumenta a 7.500 euro se l’ISEE è inferiore a 30.000 euro. Questo significa che il modello base del SUV potrebbe costare solo 28.400 euro. Invece, coloro che hanno una vecchia vettura Euro 3 o Euro 4 da rottamare, l’incentivo cresce notevolmente. Per una Euro 4, i contributi possono raggiungere un massimo di 12.500 euro, portando il prezzo del SUV a partire da soli 24.650 euro. E con una vetusta Euro 2, il contributo può salire fino a 13.750 euro per quelli con ISEE sotto i 30.000 euro.

Inoltre, chi cerca maggiore autonomia, può puntare all’Extended Range Plus, che già riscuote un ottimo successo. La versione rientra nei limiti di prezzo per beneficiare dell’Ecobonus, con la messa in strada inclusa che non influisce sulla soglia di prezzo prevista dall’incentivo. Ciò rende l’auto sia pragmatica, per chi cerca maggiori distanze, che economica per chi vuole risparmiare. In conclusione, con l’introduzione degli incentivi 2024, la Volvo EX30 diventa una alternativa estremamente competitiva nel segmento dei SUV elettrici. Chiunque stia prendendo in considerazione l’acquisto di un veicolo elettrico, può valutare l’acquisto di questo SUV.

