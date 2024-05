The Last of Us: Bella Ramsey sfoggia il look della parte 2

Nuove immagini dal set della seconda stagione di The Last of Us che sembrano mostrarci Ellie e Dina a Seattle per la parte 2 della serie

Le riprese della seconda stagione della serie The Last of Us sono attualmente in corso. Pedro Pascal, l’interprete di Joel nella serie, ha già riferito di aver concluso con la sia parte della stagione. Mentre l’attrice che interpreta Ellie, Bella Ramsey è ancora al lavoro con le proprie scene, insieme alla new entry del cast Isabela Merced, che interpreta la sua ragazza Dina nello show. Alcune foto dal set stanno trapelando online. In queste immagini è possibile vedere le attrici nei panni dei propri personaggi per quelli che probabilmente saranno alcuni dei primi episodi della seconda parte. Le immagini ritraggono Ramsey e Merced in una zona simile ad una foresta, quindi dovrebbe trattarsi dei primi scorci di Seattle del gioco. Si tratta della parte in cui Ellie e Dina viaggiano attraverso la natura selvaggia per raggiungere la città. Ci sono diverse somiglianze tra costumi della serie e ciò che si vede nel gioco.

The Last of Us e i look della parte 2

Le foto dal set sono soltanto un’anteprima del look dei personaggi nella serie anche perché è possibile che si facciano delle modifiche direttamente sulle riprese. Si tratta di immagini che non appariranno necessariamente nel prodotto finale. Infatti, ci sono foto che mostrano le attrici mentre si truccano, quindi è anche possibile che si tratti di fotografie scattate tra una ripresa e l’altra. Possiamo vedere Merced che porta la maglietta rossa di Dina, solo che indossa anche una giacca con un disegno a strisce arcobaleno. Inoltre, porta i capelli sciolti a differenza del gioco nel quale la si vede quasi esclusivamente con i capelli raccolti in un rigido chignon. Ramsey, invece, indossa la giacca verde di Ellie e porta anche i capelli tirati indietro simili a come li porta Ellie nella parte 2. Anche se non è una ricostruzione fedele al cento per cento in quanto Ramsey ha una riga centrale. In ogni caso si tratta di uno dei primi sguardi che si è potuti avere della seconda stagione di The Last of Us che vedremo nel 2025.

E voi cosa ne pensate del primo sguardo al look dei personaggi della parte 2 di The Last of Us? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

