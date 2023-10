Grenadier e Quartermaster Pick-Up debuttano a Viareggio

Presso la Fiera Internazionale del Fuoristrada a Viareggio (13-15 ottobre), il pubblico avrà l’opportunità di provare in prima persona l’INEOS Grenadier 4X4 durante test drive aperti

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le principali caratteristiche del Grenadier Station Wagon presso l’Area Expo 8 e di effettuare test drive su un percorso fuoristrada durante l’intero weekend, a partire dalle 13.00 di venerdì 13 ottobre.

INEOS Grenadier e Quartermaster: il fuoristrada italiano emerge a Viareggio

Oltre ai test drive della Station Wagon, i visitatori del salone potranno anche ammirare la seconda gamma di modelli di INEOS Automotive. Il nuovissimo pick-up INEOS Grenadier Quartermaster farà il suo debutto in Italia dopo essere stato presentato a livello mondiale nel mese di luglio.

Il Quartermaster unisce le eccellenti caratteristiche del Grenadier Station Wagon con una maggiore versatilità di carico, offrendo prestazioni off-road di livello superiore. Questo pick-up vanta una straordinaria altezza da terra di 264 mm, una capacità di guado di 800 mm e angoli di attacco, uscita e superamento imbattibili tra i pick-up di serie.

La Fiera Internazionale del Fuoristrada si svolgerà su una superficie espositiva di oltre 11.000 metri quadrati lungo il viale della Darsena a Viareggio, con ingresso gratuito. L’evento attira appassionati da ogni angolo d’Italia, poiché è dedicato ai veicoli fuoristrada.

L’INEOS Grenadier 4X4, coniugando lo stile britannico e l’ingegneria tedesca, rappresenta un veicolo fuoristrada senza compromessi, noto per la sua robustezza, versatilità e comfort moderno, uniti a dettagli raffinati e agli elevati standard qualitativi.

Stefano Gavioli, Regional Business Manager Italy & Greece, INEOS Automotive, interverrà durante

la conferenza di apertura (13 ottobre, ore 11.30): “La partecipazione alla Fiera Internazionale

dell’Off- Road di Viareggio ci dà la possibilità di invitare gli appassionati di outdoor a provare il

Grenadier e a sperimentare il divertimento e la sfida della guida in fuoristrada. Siamo anche lieti

di presentare il nuovo Quartermaster per la prima volta in Italia. Questo secondo modello

amplia la nostra offertaper chi ha bisogno di una capacità di carico ancora maggiore con

prestazioni off-road di livello superiore.”

INEOS Grenadier tutto quello che sappiamo

INEOS Grenadier è concepito come un veicolo fuoristrada che si distingue per la sua versatilità, robustezza e comfort. Il suo telaio a longheroni a sezione scatolata ospita robusti assali rigidi, un cambio a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili.

Si presenta con motorizzazioni a sei cilindri in linea BMW da 3 litri. Sia diesel che benzina, opportunamente revisionati per adattarsi alle esigenze del veicolo. Questa versatilità si traduce in dotazioni come il portellone posteriore frazionato 70:30, barre integrate sul tetto, precablaggio per accessori e fari ausiliari, nonché un paraurti anteriore di tipo sit-on.

Un approccio open source per gli accessori permette ai proprietari di personalizzare il veicolo in base alle loro specifiche esigenze.

Gli interni del Grenadier sono pensati per offrire praticità e funzionalità, senza tralasciare comfort e tecnologia tipici di un veicolo moderno e pratico. Gli interruttori sono disposti in modo intuitivo, uno schermo centrale per il sistema di infotainment offre accesso a un’ampia gamma di informazioni e opzioni di impostazione, mentre una console al tetto permette di gestire i comandi ausiliari per il fuoristrada.

Con un rivestimento del pianale in gomma lavabile, robusti sedili Recaro e numerose opzioni di stivaggio, il Grenadier è pronto ad affrontare qualsiasi avventura o sfida nella vita.

Le versioni Grenadier Station Wagon e Quartermaster saranno in mostra nell’Area 8 di Expo a Viareggio, in Viale Europa. Il desk di accoglienza per i test drive del Grenadier si trova all’ingresso dell’Area 8.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)