Ecco la nuova livrea Ferrari per il GP di Miami

La Ferrari ha finalmente svelato sui propri canali social la nuova veste della SF-24 che vedremo nel GP di Miami con linee di azzurro

Circuito che vai livrea che trovi, dopo Racing Bulls è il turno della Ferrari che svela la nuova livrea con cui correrà nel GP di Miami. Dopo la delusione di Shanghai terminato senza una SF-24 sul podio, la Scuderia di Maranello a Miami vuole riprendersi il posto sul podio. Per questo weekend proverà a farlo con una livrea speciale che occasionalmente presenterà dei tocchi di azzurro sulla scocca.

Come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa, la Ferrari stava preparando la nuova livrea per il GP di Miami. La nuova veste cromatica che ricoprirà le SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz presenteranno si il consueto rosso ma a questo gli si affiancheranno due tonalità di azzurro. infatti, avremo l’azzurro “La Plata” più chiaro, e l’azzurro “Dino” più scuro.

Queste varianti di colore hanno fatto la loro comparsa con il team di Maranello per diversi anni e che mancavano sulle rosse da circa cinquant’anni. L’azzurro infatti, più nello specifico la tonalità più chiara, ha già vestito la scuderia negli anni di massimo splendore vestendo piloti come Alberto Ascari, Chrsi Amon e Niki Lauda.



Ferrari svela la nuova livrea per il GP di Miami

Le due sfumature di azzurro che adorneranno le SF-24 nel GP di Miami vedranno fare comparsa sul cofano motore, sull’halo, sugli specchietti retrovisori, sulle due ali, sui numeri di gara e infine sui copricerchi. A cambiare tonalità saranno anche le divise da gara che indosseranno i due piloti della Ferrari dove a dominare la colorazione sarà l’Azzurro La Plata.

A Miami, Charles e Carlos guideranno due Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano speciali, riflettendo i colori Ferrari anche al di fuori della pista. Le vetture, personalizzate presso il Centro Stile sotto la direzione di Flavio Manzoni, saranno condotte dai piloti dopo aver partecipato all’International Cavalcade di Ferrari. Inoltre, i piloti riceveranno una clutch speciale realizzata da Ferrari Style. Durante il Gran Premio, le vetture saranno protagoniste della Ferrari Parade, guidate da Marc Gené e Antonio Giovinazzi. Questo weekend a Miami ricordiamo che esordirà anche il nuovo title sponsor del team, ovvero HP che sarà presente su alettoni, poggiatesta, halo, pance ed airbox.

E a voi piace questa nuova livrea Ferrari per il Gp di Miami? Diteci la vostra tramite un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!