Galaxy S24 Ultra, sconto di 200 euro su Unieuro!

Ora, su Unieuro, il Galaxy S24 Ultra lo potete trovare in sconto con un prezzo molto conveniente che vi farà risparmiare ben 200 euro! Per ottenere lo sconto vi basta semplicemente inserire il codice sconto GALAXY200 nel carrello e in più potete anche avere un ulteriore sconto con la rivalutazione usato fino a 300 euro! Per questo, invece di 1.499 euro, potrete spendere solo 999 euro!

L’IA del Galaxy S24 Ultra in sconto su Unieuro

Ovviamente il punto più forte di questa serie di nuovi smartphone è la sua intelligenza artificiale. Questa è praticamente il cuore di questa nuova serie di dispositivi. Oltre al guscio ultra resistente in titanio, in grado di permettere allo smartphone di resistere a ogni tipo di danno e ad altri corpi esterni come acqua e polvere, è proprio l’IA che rende l’S24 così affascinante. Questo è infatti in grado di unire più scatti in uno per creare la foto perfetta, ma non solo, è anche in grado di tradurre direttamente fino a 49 lingue straniere. Questo renderà molto più comodi i vostri viaggi all’estero. Inoltre vi aiuterà anche in casi di pericolo, potrete contattare le forze dell’ordine anche dove non c’è segnale e correranno in vostro soccorso. Non può mancare ovviamente la S Pen, con la quale potrete dare libero sfogo alla vostra creatività.

