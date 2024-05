F1, GP di Miami: Racing Bulls svela una livrea speciale

In vista del sesto appuntamento stagionale della F1 che farà tappa negli USA per il GP di Miami, sono tanti i team che porteranno i primi grossi aggiornamenti sotto la scocca ma non solo perchè vedremo anche delle livree un pò particolari

Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è il GP di Miami. Sul tracciato americano alcuni dei team porteranno i primi veri grossi aggiornamenti sulle monoposto al fine di migliorarne le prestazioni e guadagnare terreno. Dicevamo che molti team in vista della prima tappa statunitense delle tre previste hanno deciso di attuare qualcosa di particolare. Tra questi figura la Racing Bulls capitanata dall’ex Ferrari Laurent Mekies. La casa di Faenza, per l’occasione ha colto la palla al balzo per dedicare una livrea speciale al proprio title sponsor ovvero VISA Cash App.

Una livrea camaleontica potremmo definirla che lascia invariata soltanto la zona dove risiede la power unit e l’abitacolo. L’intera veste della VCARB 01 è stata rivista ispirandosi ad una delle carte VISA denominata appunto Chameleon.

Nuova livrea Racing Bulls nel GP di Miami

Dopo il doppio ritiro nel GP della Cina, i due piloti della Racing Bulls vanno a caccia del riscatto sul circuito di Miami. La nuova veste cromatica della monoposto di Faenza presenta tre tonalità di colore principali: giallo, lilla fluo e due tonalità di azzurro. Una sequenza di colori che mira a richiamare città di Miami con i suoi tramonti mozzafiato.

L’amministratore delegato di Racing Bulls, Peter Bayer ha esaltato la livrea Chameleon Card di Visa Cash App RB come l’ideale per la prima gara negli Stati Uniti del 2024. Dall’introduzione del team e dell’auto a Las Vegas lo scorso febbraio, sono stati fatti progressi significativi, con un coinvolgimento sempre crescente dei fan. Bayer ha sottolineato il desiderio di progresso e connessione, valori condivisi con Visa e Cash App, che uniscono le persone attraverso esperienze sportive senza pari. L’impegno del team è stato dimostrato sia nella creazione dell’incredibile livrea che negli eventi precedenti al suo lancio a Miami.

Vedremo se questa livrea darà una carica in più anche in pista al team di Faenza. Nell’attesa continuate a seguirci su tuttotek.it per stare sempre al passo con le notizie dal mondo della Formula 1 ma non solo!