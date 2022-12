Qualcomm e Samsung: presentata la Snapdragon Pro series

Qualcomm annuncia la partnership con Samsung per la presentazione della nuovissima Snapdragon Pro Series

Snapdragon Pro Series, (qui per maggiori info) è la più grande lega di e-sport mobile multi-torneo al mondo. Utilizzerà dispositivi Samsung Galaxy alimentati da Snapdragon per le competizioni durante gli Snapdragon Masters nel 2024. La Snapdragon Pro Series sarà presente in diverse regioni: Nord America, India, Europa, Medio Oriente e Nord Africa e Asia-Pacifico. La Snapdragon Pro Series sarà presente in diverse regioni: Nord America, India, Europa, Medio Oriente e Nord Africa e Asia-Pacifico.

Dettagali su Snapdragon Pro Series e sulla collaborazione tra Qualcomm e Samsung

Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato che Samsung Electronics Co. Ltd. è stata nominata partner ufficiale per i dispositivi mobile della Snapdragon Pro Series alimentata da Samsung Galaxy. I concorrenti della Snapdragon Pro Series ai livelli Mobile Challenge e Mobile Masters utilizzeranno esclusivamente dispositivi Samsung Galaxy con processore Snapdragon nelle competizioni ufficiali. A partire dalle finali della Snapdragon Pro Series Mobile Challenge al DreamHack Valencia.

Siamo impegnati a portare i dispositivi Samsung Galaxy ad alte prestazioni con Snapdragon nelle mani di miliardi di giocatori in tutto il mondo per promuovere sia il senso di appartenenza sia la competizione,

ha dichiarato Stephanie Choi, EVP & CMO di Mobile eXperience Business, Samsung. Che ha poi proseguito:

In qualità di Official Mobile Handset Partner della Snapdragon Pro Series, questo annuncio rafforza la nostra partnership con Qualcomm e rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a far avanzare la tecnologia mobile nel mondo degli e-sport.

Don McGuire, SVP di Qualcomm Technologies, Inc. e CMO di Qualcomm ha dichiarato:

La collaborazione tra ESL FACEIT Group, Samsung e Qualcomm dimostra la nostra volontà condivisa di rivoluzionare gli esports mobile attraverso un’accessibilità senza pari e prestazioni superiori.

Ha poi proseguito dicendo:

Non vediamo l’ora di mostrare le caratteristiche di gioco premium e mobile-first e l’affidabilità dei dispositivi Samsung con Snapdragon, mentre i migliori giocatori mobili del mondo si sfidano nei più grandi tornei internazionali di esports.

Altre dichiarazioni

ESL FACEIT Group (EFG), il principale fornitore di giochi competitivi e di intrattenimento sportivo, ha già portato la Snapdragon Pro Series ad essere una delle più grandi leghe globali di esports mobile multi-torneo. Sottolineando la sua priorità di democratizzare l’accesso alle competizioni per la più recente e la futura generazione di giocatori mobile appassionati.

Sfruttando la tecnologia leader del settore di Samsung e Qualcomm, EFG continuerà a migliorare l’esperienza competitiva per i giocatori mobile di tutto il mondo,

ha dichiarato Kevin Rosenblatt, SVP Game Ecosystems di ESL FACEIT Group (EFG).

La nostra partnership con Qualcomm e Samsung evidenzia che ora più che mai lo smartphone è una via d’accesso a incredibili esperienze di gioco competitivo e che contribuisce alla definizione di una nuova era per tutti.

