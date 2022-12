Nonostante Horizon Forbidden West sia cross-gen e quindi disponibile anche per PS4, Guerrilla Games e Sony confermano l’uscita del DLC esclusivamente su PlayStation 5

I recenti rumor si sono dimostrati fondati quando Guerrilla Games e Sony hanno annunciato Horizon Forbidden West: Burning Shores ai The Game Awards 2022, e cioè un DLC del suddetto videogioco. Tuttavia dopo l’annuncio anche ulteriori dettagli hanno fatto la loro comparsa sul PlayStation Blog, e uno dei tanti riguarda il fatto che Burning Shores non sarà cross-gen. Nonostante Horizon Forbidden West sia stato lanciato come videogioco cross-gen, e quindi disponibile anche su PS4, lo stesso non si potrà dire del suo DLC in uscita prossimamente.

Horizon Forbidden West, il DLC non uscirà per PS4

Questo è il futuro che devono aspettarsi i possessori di Horizon Forbidden West su PS4 riguardo il DLC, in quanto lo stesso uscirà ad aprile ma esclusivamente come contenuto per la next-gen, lasciando indietro tutti coloro che hanno acquistato il titolo per la precedente generazione di console. «La nostra visione creativa per Burning Shores è un’espansione ambiziosa che porterà Aloy tra le rovine di Los Angeles», scrive il game director Mathijs de Jonge.

«È una città sovrastata dalla vegetazione che può essere completamente esplorata via mare o volando sul dorso di un Sunwing. Un’enorme e minacciosa macchina si nasconde nelle sue ombre: un’enorme sfida che Aloy deve superare usando tutte le sue abilità. Per realizzare questo immenso DLC tecnicamente e creativamente, abbiamo preso la difficile decisione di concentrare tutti i nostri sforzi sulla realizzazione di un’esperienza incredibile ed esclusiva per PlayStation 5», aggiunge sempre il game director. Il DLC di Horizon Forbidden West dal titolo Burning Shores verrà distribuito esclusivamente su PlayStation 5 il 12 aprile 2023.

