Recensione Scuf Reflex: lo Scuf per PS5 e PC

In questo articolo andremo a vedere la recensione del nuovissimo Scuf Reflex, un pad pensato per i giocatori PlayStation 5 più esigenti che si sposa anche per i player PC

Da sempre Scuf è leader nella creazione e nell’innovazione dei pad competitivi. Con il suo nuovo Reflex ha ridisegnato il pad di Sony PlayStation 5 e lo ha fatto alla grande. Ovviamente qualcosa non ci ha convinto a pieno ma nel complesso scoprirete durante questa recensione dello Scuf Reflex che la parola d’ordine è personalizzazione.

Proprio la personalizzazione da parte degli utenti è il focus di questo nuovo modello. Sono state raccolte tutte le richieste dei giocatori e sono state implementate in questo progetto. Attraverso lo store si potrà inoltre andare a intervenire su scelte estetiche ma non solo. Se però la personalizzazione che può implementare l’utente è notevole, c’è da dire che è forse mancato un po’ di coraggio a Scuf per fare un passo in più. Approfondiremo questa tematica nel corso della recensione ma ci piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi attraverso il box dei commenti.

Materiali, packaging e design | Recensione Scuf Reflex

Partiamo subito descrivendo la cura dei dettagli che circonda l’interno e l’esterno della confezione di questo nuovo entrato nella famiglia Scuf.

Tolta la prima copertura fatta con un foglio leggero di cartoncino che mostra una foto dello Scuf abbiamo la vera e proprio confezione. La scatola principale è nera e arancione ovviamente molto più rigida. All’interno troviamo il nostro Pad e un’altra piccola confezione che contiene gli accessori (il cavo di ricarica/collegamento e due levette analogiche di ricambio).

I materiali scelti sono ovviamente top, le plastiche che compongono il pad risultano solide ed allo stesso tempo confortevoli. Nella nostra variante abbiamo una scocca serigrafata sulle parti frontali e una tinta unita in grigio per il resto del pad. Le viti non sono mai a vista e la scocca è dotata di un sistema d’incastri facile da rimuovere anche per i meno avvezzi.

Le possibilità di scelta sono davvero molte e noi per portare una recensione completa abbiamo cercato di dare la maggior differenza possibile senza scadere nel eccesso (forse).

Di seguito vi lasciamo la configurazione che Scuf ci ha gentilmente permesso di scegliere senza porci nessun tipo di restrizione.

Ovviamente le scelte che abbiamo fatto possono essere sostituite con una varietà pressoché illimitata. Oltre ai fattori estetici potrete infatti scegliere se avere o meno la vibrazione o ancora se aggiungere i grilletti posteriori di uno o l’altro tipo in base alle vostre esigenze. In poche parole se siete più orientati verso un pad dedito agli FPS o se cercate un’esperienza diversa potrete decidere al meglio il da farsi.

Come anticipato, la grande forza sta nella personalizzazione che ci è stata concessa. Ma come abbiamo cominciato a dire all’inizio di questa recensione dedicata allo Scuf Reflex alcune scelte ci sono sembrate “poco coraggiose”. Il pad riprende fortemente le sembianze del DualSense di PlayStation 5 e lo fa non solo nell’ergonomia ma anche nelle levette simmetriche. In tutta sincerità ci sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più personale sotto questi ultimi aspetti anche se capiamo bene che alcuni giocatori PS5 non avrebbero forse apprezzato stravolgimenti di sorta.

Come si comporta in game? | Recensione Scuf Reflex

Ovviamente abbiamo testato il nuovo arrivato in casa Scaf sulla nostra PlayStation 5 e su PC. Messo a confronto con il pad originale e, non ce ne voglia Sony, ma lo Scuf è nettamente superiore. Grazie alla forma scelta è facile sentirsi “a casa” anche con un pad che non è quello rilasciato da Sony anche se nel complesso, come abbiamo già ribadito non ci sarebbe dispiaciuto vedere un tocco più personale anche nelle forme e magari una asimmetria delle levette. Su questo punto ci piacerebbe sapere anche la vostra.

Per quanto riguarda l’utilizzo su PC rimane ovviamente un pad entusiasmante. La reattività, i grilletti accessori il grip aggiuntivo fanno volare alto questo Joypad.

Abbiamo giocato ai titoli del momento come Call Of Duty Warzone, Fortnite, Elder Ring e altri ancora.

In tutti in casi la reattività l’ha fatta da padrone. Grazie allo Scuf, non me ne vogliano i puristi del gioco PC, ho riscoperto il piacere di giocare agli FPS con un pad. I grilletti posteriori riescono a compensare la mancanza di qualche tasto in più che si ha quando si gioca con la tastiera.

In poche parole non abbiamo davvero nulla da recriminare lato gaming a chi il pad competitivo l’ha praticamente inventato.

Chi dovrebbe acquistare questo Scuf?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo Pad ai giocatori PlayStation 5 che cercano un’esperienza ancora superiore. Ovviamente se avete un PC potrete utilizzare questo Pad anche per giocare con esso e se siete innamorati delle forme del pad Sony con questo Scuf vi sentirete a casa. L’innumerevole numero di livree e le infinite possibilità di scelta dei colori di praticamente ogni parte del pad vi permetteranno inoltre di avere controller originale e verosimilmente diverso da tutti gli altri. Certo, il prezzo non è dei più accessibili ma se si vuole il meglio come si sa bisogna spendere qualche euro in più.

Il controller base parte da un prezzo di 219 euro e arriva fino ai 350 euro se si vuole davvero il pacchetto completo. Potete realizzare il vostro pad personalizzato a questo link.