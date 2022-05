Fortnite: guida alle migliori impostazioni per PC

Volete giocare a Fortnite con le migliori performance possibili? In questa guida vi spiegheremo quali sono le migliori impostazioni PC

Per i giochi competitivi, la cosa più importante per giocare al meglio è avere un numero alto di FPS per reagire tempestivamente agli attacchi nemici. Quando state giocando, tutti desiderano che la partita prosegua senza intoppi, senza drop di FPS o tearing dello schermo. Questa cosa è ancora più incisiva negli sparatutto, in cui i nemici vi danno la caccia costantemente per eliminarvi e bisogna avere i riflessi sempre pronti. In giochi come Fortnite di Epic Games è essenziale avere gli FPS al massimo e grazie alla nostra guida vi indicheremo le migliori impostazioni per PC, in modo tale da avere il gioco sempre fluido.

Le prestazioni migliorate fanno la differenza

Come già ribadito, in Fortnite la cosa più importante è avere le migliori impostazioni per PC che renderanno il gioco fluido e migliorerà il vostro tempo di reazione. Sebbene possiate pensare di dover spendere migliaia di euro per un PC da gioco con specifiche elevate, è possibile aumentare le prestazioni anche su PC di fascia bassa con le giuste impostazioni. I requisiti minimi del titolo sono bassi, ma probabilmente non otterrete una grafica eccezionale o non sarete in grado di raggiungere FPS elevati. Tuttavia, per giocare competitivo non bisogna puntare troppo sulla grafica quindi anche con un PC di fascia bassa potrete sfoggiare al massimo le vostre capacità. Ricordatevi che per eseguire il gioco con le impostazioni al massimo, comprese quelle grafiche, avrete bisogno per forza di una buona scheda grafica.

Hardware di fascia bassa – Fortnite: migliori impostazioni PC

Su un sistema di fascia bassa, lo scopo principale è di arrivare a 60 FPS. Queste indicazioni vi daranno prestazioni fluide e stabili adatte per un PC poco performante. Abbiamo selezionato con cura le impostazioni che avranno il maggiore impatto sulle prestazioni di Fortnite e vi forniamo di seguito le opzioni ottimali da selezionare per avere FPS elevati.

Schermo:

Modalità finestra : schermo intero

: schermo intero Risoluzione : ad esempio 1920 x 1080 (dovrebbe corrispondere alla risoluzione nativa del display del monitor)

: ad esempio 1920 x 1080 (dovrebbe corrispondere alla risoluzione nativa del display del monitor) Limite frame rate: illimitato

Qualità grafica:

Risoluzione 3D : 100%

: 100% Distanza di visualizzazione : epica

: epica Ombre : spenta

: spenta Anti-aliasing : disattivato

: disattivato Texture : bassa

: bassa Effetti : basso

: basso Post-elaborazione: bassa

L’unica impostazione che bisogna avere su Alta o Epica è distanza di visualizzazione. Vedere i giocatori, le build e bottini in lontananza è vitale e vale la pena perdere qualche fotogramma per avere questo setting al massimo. Se il vostro PC ha problemi ad applicare questa impostazione su Epic, provate ad abbassarla da epica ad alta.

Grafica avanzata:

Sincronizzazione verticale : disattivata

: disattivata Sfocatura movimento : disattivata

: disattivata Modalità di rendering : DIRECTX11

: DIRECTX11 Nvidia Reflex Bassa latenza : On + Boost

: On + Boost Ray Tracing: disattivato

Il Ray Tracing si trova nella parte inferiore delle Impostazioni ed essendo una nuova tecnologia potreste essere tentati ad attivarlo pensando di ottenere performance migliori, ma in questo caso è meglio tenerlo disattivato perché aumenterà ulteriormente gli FPS.

Hardware di fascia alta – Fortnite: migliori impostazioni PC

Continuando la nostra guida di Fortnite sulle migliori impostazioni per PC, i sistemi di fascia alta possono ottenere ottimi risultanti grazie alla loro notevole potenza. Potrete avere sia una grafica straordinaria che degli FPS molto elevati. Di seguito abbiamo elencato le migliori impostazioni per sfruttare al meglio il vostro PC di fascia alta.

Schermo:

Modalità finestra : schermo intero

: schermo intero Risoluzione : ad esempio 2560 x 1440 (dovrebbe corrispondere alla risoluzione nativa del display del monitor)

: ad esempio 2560 x 1440 (dovrebbe corrispondere alla risoluzione nativa del display del monitor) Limite di frame rate: impostarlo in base alla frequenza di aggiornamento del monitor

Qualità grafica:

Risoluzione 3D : 100%

: 100% Distanza di visualizzazione : epica

: epica Ombre : spenta

: spenta Anti-aliasing : medio

: medio Texture : medio

: medio Effetti : basso

: basso Post-elaborazione: media

Anche qui l’unica impostazione fondamentale da tenere ad epica resta la distanza di visualizzazione. Mentre per le altre impostazioni consigliamo di metterle a medio per hardware di fascia alta.

Grafica avanzata:

Sincronizzazione verticale : disattivata

: disattivata Sfocatura movimento : disattivata

: disattivata Modalità di rendering : DIRECTX11

: DIRECTX11 Nvidia Reflex Bassa latenza : On + Boost

: On + Boost Ray Tracing: disattivato

Anche qui Il Ray Tracing si trova nella parte inferiore delle Impostazioni ma non è necessario attivarlo perché il focus resta sui frame del gioco e non sulla qualità grafica.

Modalità Performance – Fortnite: migliori impostazioni PC

Se state giocando su un PC obsoleto e desiderate spingerlo al limite per ottenere il massimo che può offrire, forse la modalità prestazioni è quella che fa per voi. Questa modalità offre guadagni significativi in termini di prestazioni riducendo notevolmente la qualità visiva del gioco. Ciò alleggerirà il carico su GPU e CPU, facendo funzionare Fortnite a frame molto più alti. Sicuramente con questa modalità attiva il titolo non sarà molto bello da vedere, ma in compenso avrete un enorme aumento degli FPS.

Per impostare Fortnite in modalità Performance:

Aprite le impostazioni in Fortnite Scorrete verso il basso fino a “Modalità di rendering” Selezionate Performance (Alfa) Riavviate Fortnite

Provate queste impostazioni su Fortnite Battle Royale per PC e noterete subito un netto miglioramento delle prestazioni del gioco, con ottimi FPS.

Che vinca il migliore!

Termina qui la nostra guida sulle migliori impostazioni PC di Fortnite. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e seguire le nostre indicazioni per settare le migliori impostazioni per il vostro PC. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.