In questa guida vi mostreremo dove trovare tutte le spille presenti in Dying Light 2, il nuovo titolo del mese acclamato dalla critica!

Stray è pieno di oggetti unici da trovare e collezionare ma uno degli oggetti più adorabili che potrai trovare sono sicuramente le spille. Durante la tua avventura potrai utilizzarle sul cappottino del tuo gatto per abbellirlo con uno stile unico. Sicuramente vi sarà utile sapere dove recuperare tutte le spille in Stray e in questa guida vi aiuteremo a trovarle tutte per completare la vostra collezione. Stray, sviluppato da BlueTwelve e pubblicato da Annapurna è attualmente disponibile per PC, PS4 e PS5. Se volete farvi un’idea più chiara di cosa aspettarvi da questo gioco vi consigliamo di recuperare la nostra recensione a riguardo.

Recuperale tutte per essere il gatto più stiloso di sempre!

Tornando alla guida, uno dei metodi principali per ottenerle sarà completando delle missioni e attività ottenute dai robot. Il primo badge vi viene già dato come parte della storia e i restanti spetterà a voi trovarli. Non vi preoccupate se ne perdete una durante la vostra avventura perché potrete tranquillamente tornare indietro e trovarlo selezionando il capitolo desiderato del gioco. In totale sono presenti sei spille da ottenere in Stray sparse nei capitoli del gioco ed è arrivato il momento di proseguire con la nostra guida per scoprire dove trovare tutte e sei le spillette.

Prima parte – Stray: dove trovare tutte le spille

Iniziamo la lista con le prime posizioni delle spille da trovare:

Posizione della spilla musicale:

La spilla musicale può essere trovato ottenendo tutti gli spartiti musicali e consegnandoli a Morusque per farli suonare. Questo può essere fatto guardando la nostra guida alle posizioni degli spartiti Stray che li ha tutti dettagliati.

Posizione della spilla esterna:

Il prossimo badge può essere trovato dopo che Seamus ha aperto il cancello fuori città per te. Questo è un momento legato alla storia, quindi è impossibile non vederlo. L’unica spilla nell’Antvillage può essere trovata completando la ricerca del giardiniere.

Posizione della badge spilla della pianta:

Parla con lei e ti dirà di trovare tre fiori. Quello giallo si trova vicino alla barra, quello viola si trova su un ramo di un albero al livello inferiore, mentre l’ultimo può essere trovato saltando in un secchio dai giocatori di mahjong e saltando sulla piccola isola.

Seconda parte – Stray: dove trovare tutte le spille

Infine concludiamo la lista con la seconda parte delle posizioni delle spille da trovare:

Posizione della spilla del gatto:

La spilla del gatto può essere trovato a Midtown. All’inizio della strada, vedrai un uomo parlare insieme a un negoziante con un cartello verde. Entra nel suo negozio e cerca sul muro il codice della cassaforte: 8542. Salta sugli scaffali di questo negozio per trovare la cassaforte. Aprila per ottenere il badge.

Posizione della spilla della polizia:

Il badge della polizia è uno di quelli più difficili da trovare. Dirigiti al negozio di abbigliamento e scendi nel vicolo a destra dell’edificio. Sarai in grado di arrampicarti su una grande serie di tetti e scatole di ventilazione saltando prima su un banco di lavoro. Una volta in cima, cerca una finestra sbarrata alla fine del vicolo. Pur essendo molto piccolo e stretto il passaggio, potrai passarci dentro e prendere il badge dal robot.

Posizione della spilla Neco:

La spilla Neco si trova all’interno della fabbrica. Incontrerai un robot che cerca la sua chiave oltre il bordo della piattaforma. Procedi finché non devi nasconderti dietro oggetti in movimento per evitare le Sentinelle. Mentre salti sulle botti per continuare l’avventura vedrai un piccolo mucchio di spazzatura. Le chiavi del robot si trovano proprio li. Riportagliele usando ancora una volta le ombre degli oggetti e otterrai il badge finale.

Che la caccia a quattro zampe abbia inizio!

Termina qui la nostra guida su dove trovare tutte le spille in Stray. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e seguire le nostre indicazioni per iniziare la ricerca delle spillette perdute! Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.