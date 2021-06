Migliori dissipatori CPU da acquistare | Giugno 2021

Questa guida mensile all’acquisto di un dissipatore per CPU non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie, in base all’utilizzo finale. In ogni settore vi indicheremo i migliori dissipatori CPU da acquistare in base al vostro budget

Il dissipatore della CPU, un altro grande sottovalutato. Fondamentale per tenere “al fresco” il processore del nostro PC e garantirne durata ed efficienza. Componente irrinunciabile sia per chi ama i PC silenziosi, sia per chi pratica OC (overclock).

In questa guida andremo a suggerire la soluzione di dissipazione del calore della CPU adatta per ogni sistema, che sia ad aria o all-in-one.

Differenze fra i migliori dissipatori CPU: ad aria, soluzioni all-in-one (AIO) e sistemi di raffreddamento a liquido

Il tipico PC raffreddato ad aria è pieno di ventole, abbastanza rumoroso (se si risparmia sulle ventole) e meno efficiente di un sistema a liquido custom. Tuttavia è più economico e non necessita manutenzione, a parte la pulizia che deve essere fatta periodicamente. Essendo ad Aria non ci sono rischi per il sistema, alla peggio si rompe una ventola, ma una volta sostituita il tutto torna all’efficienza originale.

Migliori dissipatori CPU, non solo aria!

Un sistema di raffreddamento a liquido, invece, impiega una serie di tubi, uno o più radiatori, vari liquid-block (per CPU, GPU e Ram) e una pompa (o più) entro cui passa un fluido refrigerante (acqua distillata solitamente). Per installare questo sistema si ha bisogno di un case grosso e adatto, al contempo è di difficile installazione. Inoltre si deve stare attenti alla perfetta tenuta del sistema: una perdita di liquido “frigge” tutto il PC.

Nel mezzo fra i migliori dissipatori CPU si collocano i sistemi all-in-one, riusciti a ritagliarsi una buona fetta di estimatori tra coloro che preferiscono i sistemi di raffreddamento di dimensione compatta. Sono facili da installare e fanno il loro lavoro senza bisogno di manutenzione, quando perdono efficienza si cambiano. Gli AIO sono in genere più costosi delle soluzioni ad aria e non sempre ne eguagliano le prestazioni, hanno una minore durata nel tempo. Ogni 2 anni andrebbero sostituiti.

Migliori dissipatori CPU: la lista completa

Nessuna novità questo mese. Vi ricordiamo che con l’arrivo di diverse soluzioni dedicate a Treadripper (TR4), abbiamo aggiunto una sezione a parte per via delle incompatibilità meccaniche fra i dissipatori TR4 e quelli per tutti gli altri socket.

Migliori dissipatori CPU silenziosi (no OC)

Migliori dissipatori CPU (OC leggero)

Thermalright HR-02 Macho Rev.A, CPU Cooler Silent Fan Grosso ed ingombrante, da usare solo con memorie RAM a basso profilo. Regala grandi soddisfazioni a poco prezzo.

Migliori dissipatori CPU (OC spinto/CPU calde)

Noctua NH-D15, Dissipatore di Calore a Doppia Torre di Qualità Premium per CPU (Marrone) Il miglior dissipatore ad aria su mercato, grosso e cattivo terrà al fresco qualunque CPU. Memorie RAM a basso profilo necessarie!

Migliori dissipatori CPU AMD Threadripper

Noctua NH-U12S TR4-SP3, Dissipatore di Calore di Qualità Premium per CPU, sTRX4/TR4/SP3 di AMD (120 mm, Marrone) Noctua NH-U12S TR4-SP3, dissipatore dedicato ad AMD Threadripper di fascia media, ottimo per il modello da 16 core in OC e per i modelli da 24 e 32 core senza OC.

Be quiet! Dark Rock Pro TR4 - Processore Refrigeratore, 250W, Per schede madri AMD TR4 Proposta di be quiet! fra i migliori dissipatori CPU per AMD Threadripper, offre prestazioni leggermente migliori rispetto alle proposte Noctua ad un prezzo migliore. Unico neo: è molto ingombrante e non tutti i case possono ospitarlo, inoltre costringe ad utilizzare le RAM a basso profilo.

(in offerta su amazon.it) Coolermaster Masterliquid ML360R RGB TR4 AIO Cooler Proposta AIO di Cooler Master: un pò rumoroso con le ventole al massimo ma molto silenzioso con le stesse al 50%. Si comporta benissimo in tutte le occasioni grazie alle ventole da 360, che fra le altre cose, sono RGB.

(in offerta su amazon.it) Enermax Liqtech TR4 II Sistema di Raffreddamento a Liquido All-in-One RGB per CPU AMD RYZEN Threadripper con Radiatore da 360 mm, Nero Soluzione AIO offerta da Enermax, Liqtech TR4 II è un ottimo sistema per la vostra CPU AMD. Non è una soluzione economica, ma riesce a tenere a bada queste CPU senza impedire l’uso di RAM ad alto profilo.

I migliori dissipatori CPU per categoria

In questa sezione inseriremo il dissipatore consigliato per ognuna delle categorie viste sopra: fra le varie opzioni vi consiglieremo quella che preferiamo senza badare al prezzo.

Cooler Master Hyper 212 EVO

Noctua NH-U12S

Corsair Hydro H100i v2

Coolermaster Masterliquid ML360R RGB TR4

