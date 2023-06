Meta Quest 3: annunciato il lancio per l’autunno

Il Meta Quest 3 sarà venduto a $499,99, monterà un nuovo chipset Snapdragon, la tecnologia Meta Reality e altro ancora, scopriamolo insieme

Meta ha recentemente annunciato la loro prossima generazione di cuffie per la realtà virtuale durante il Meta Gaming Showcase. Il Quest 3 sarà disponibile in autunno al prezzo di $499,99, e sarà possibile ottenere anche un’opzione di archiviazione aggiuntiva per avere più spazio, anche se i dettagli sui prezzi per tale opzione non sono ancora noti.

Le principali novità | Meta Quest 3

Il Meta Quest 3 sarà completamente compatibile con la libreria del Quest 2 e presenterà una serie di miglioramenti hardware. Tra questi, ci saranno un display con una risoluzione più elevata, ottiche pancake e un nuovo chipset Snapdragon di ultima generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies, che garantirà prestazioni grafiche doppie rispetto alla GPU del Quest 2. Il Meta Quest 3 avrà anche un profilo ottico più sottile del 40% rispetto al Quest 2 e un design più elegante e confortevole. I controller sono stati ridisegnati per offrire una migliore ergonomia, e non saranno più utilizzati gli anelli di tracciamento esterni. Inoltre, i controller saranno dotati di feedback aptico e di tracciamento completo della mano.

Le cuffie sfrutteranno anche la tecnologia Meta Reality, poiché Meta intende ampliare la propria offerta di realtà mista. Ciò includerà un passaggio dei colori ad alta fedeltà e miglioramenti nell’apprendimento automatico e nella comprensione spaziale, al fine di offrire un’esperienza di realtà mista ancora più coinvolgente. Al momento non è stata comunicata una data di uscita specifica per il Quest 3. Inoltre, a partire dal 4 giugno, Meta introdurrà una riduzione dei prezzi per il Quest 2 e rilascerà un aggiornamento che migliorerà le prestazioni della GPU e della CPU.

Cosa ne pensate di questa imminente uscita? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.