Il cinema in piazza è l’iniziativa promossa dalla Fondazione Piccolo America che torna a Roma a riempire l’estate 2023. Scopriamo insieme gli eventi e il programma

Il Cinema in Piazza è un’iniziativa promossa da Fondazione Piccolo America che porta il cinema all’aperto a Roma, ogni sera alle 21.15 insieme a eventi collaterali come incontri speciali e ospiti internazionali. L’iniziativa è stata accompagnata da un bellissimo trailer che ci fa entrare nel vivo di questa iniziativa che anima la città in tutti i suoi punti, dal centro alle periferie. Scopriamo insieme i luoghi dell’iniziativa e anche i numeri di quante possibilità per il pubblico ci saranno e quasi tutte gratuite.

Il cinema in piazza torna a Roma: ecco il programma

Il trailer di lancio ci fa entrare nell’atmosfera estiva e nella bellezza di godersi il cinema in città, un ottimo modo per rilanciare il cinema che negli ultimi anni è in sofferenza. Le aree in cui sarà possibile godere dei film all’aperto sono Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa a tutti gli effetti il quarto luogo della manifestazione. L’ingresso è sempre gratuito, l’unica eccezione sono proprio gli eventi speciali al Cinema Troisi.L’inaugurazione sarà il 2 giugno con il Ennio, il film dedicato al grande maestro Ennio Morricone che sarà accompagnato da Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi.

Nel complesso, vedremo 92 proiezioni, 20 incontri speciali e 13 retrospettive, dal 2 giugno al 16 luglio con uno sguardo intenazionale e la possibilità di scoprire opere mai distribuite prima al cinema.

Non vediamo l’ora quindi che inizi questa estate all’insegna del cinema che sicuramente riguarderà anche le piccole città italiane, riportando anche la voglia e la tradizione di andare al cinema, perché poi all’aperto è ancora più magico.

