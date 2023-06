be Quiet!: arriva il nuovo Straight Power 12

Straight Power 12 di be Quiet!: il nuovo alimentatore ATX 3.0 a prova di futuro con certificazione 80 PLUS Platinum e funzionamento praticamente inudibile

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, amplia la sua attuale gamma di alimentatori ATX 3.0 compatibili con la serie Straight Power 12. Impressionante certificazione 80 PLUS Platinum, raffreddamento praticamente impercettibile, interno privo di fili ed un’enorme barra da 12 V. Straight Power 12 soddisfa tutti gli utenti che cercano un compagno di lunga durata per alimentare le build di fascia alta con GPU attuali e di nuova generazione.

Straight Power 12 è disponibile in cinque modelli: da 750W, 850W, 1000W, 1200W e un enorme 1500W per gli utenti più esigenti.

Straight Power 12 di be Quiet!: silenziosità ed efficienza di livello mondiale

Straight Power 12 è un alimentatore a prova di futuro, con certificazione 80 PLUS Platinum (fino al 94% con un consumo in standby inferiore a 0,1 watt) e compatibilità ATX 3.0. Dispone di due connettori 12VHPWR da 600 W e quattro connettori PCIe 6+2 per supportare senza problemi GPU di fascia alta overcloccate.

Straight Power 12 è progettato per gestire con facilità le escursioni di potenza massime, con una topologia Full Bridge LLC per una stabilità del segnale senza pari. L’alimentatore Straight Power 12 è dotato di un’unica massiccia linea di alimentazione a 12 V ad alte prestazioni; per un’esperienza d’uso senza preoccupazioni e un migliore supporto all’overclocking.

I condensatori giapponesi di alta qualità, certificati a 105°C, prevengono i disturbi elettronici ad alta frequenza che possono verificarsi durante le variazioni di carico estreme; soprattutto quando si utilizzano le moderne schede grafiche. Straight Power 12 utilizza una ventola Silent Wings da 135 mm praticamente inudibile. Combinata con un’apertura della ventola a forma di imbuto per un’elevata aspirazione del flusso d’aria, per mantenere freschi i componenti interni.

Senza fili all’interno, modulare all’esterno

Straight Power 12 ha un design privo di cavi sul lato CC; tutte le connessioni passano direttamente attraverso il PCB. Senza cavi che ostruiscono il flusso d’aria all’interno dell’alimentatore, le temperature dei componenti e la qualità del segnale sono notevolmente migliorate; mentre le interferenze del segnale dovute ai campi magnetici sono ridotte.

Inoltre, aumenta notevolmente la durata dei componenti dell’alimentatore. All’esterno dell’alimentatore, la gestione modulare dei cavi consente una facile installazione, in quanto i cavi rivestiti possono essere instradati e installati separatamente dall’alimentatore. I cavi staccabili evitano inoltre l’ingombro dei cavi, migliorando l’aspetto e il flusso d’aria nel case del PC.

Come sempre, la sicurezza gioca un ruolo importante negli alimentatori be quiet! Straight Power 12 include tutti i circuiti di protezione disponibili, tra cui:

protezione da sovracorrente (OCP),

(OCP), la protezione da sovratensione (OVP),

(OVP), protezione da sottotensione (UVP),

(UVP), la protezione da cortocircuito (SCP),

(SCP), protezione da sovraccarico (OPP),

(OPP), e protezione da sovratemperatura (OTP).

L’alimentatore è coperto da una garanzia di 10 anni del produttore.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Straight Power 12 di be Quiet! ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).