ADM – Live Demo: ecco come testare il nuovo sistema operativo dei NAS ASUSTOR

Il sistema operativo dei NAS ASUSTOR può essere facilmente provato da remoto grazie ad ADM – Live Demo

La versione live di ASUSTOR Data Master, il sistema operativo di ASUSTOR, è giunto oggi alla versione 4.2. Questo consente di:

esplorarne le sofisticate funzionalità ,

, familiarizzare con la sua interfaccia ,

, navigare sullo store App Central alla scoperta delle centinaia di app che è possibile installare sui NAS ASUSTOR

e molto altro ancora. ASUSTOR è uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc.. L‘azienda ha messo a punto ADM – Live Demo, una speciale versione del suo sistema operativo, che consente ai potenziali acquirenti di scoprirne le funzionalità da remoto tramite un browser.

Dettagli su ADM – Live Demo

Considerato dagli addetti ai lavori come uno dei sistemi operativi per NAS più maturi, affidabili e innovativi a livello globale! ADM 4.2 oltre a offrire un ampio ventaglio di sofisticate funzionalità, mette a disposizione un’interfaccia utente particolarmente semplice da utilizzare e in grado di far sentire a proprio agio anche chi è alle prime armi.

Per consentire di valutarne le potenzialità e familiarizzare con la sua interfaccia, ASUSTOR ha realizzato ADM – Live Demo. Una versione del suo sistema operativo che permette a chiunque di collegarsi da remoto a un NAS virtuale e gestirlo con alcune limitazioni quali, ad esempio: modificare le password, aggiungere nuovi utenti e installare nuove applicazioni tramite lo store App Central, che è però interamente navigabile.

Particolarmente interessanti sono poi le possibilità di:

esplorare le funzionalità che Photo Gallery 3 offre per consentire una facile gestione del proprio archivio fotografico,

offre per consentire una facile gestione del proprio archivio fotografico, quelle del Snapshot Center e della Gestione Archivi ,

, ma anche quelle di Dr. ASUSTOR.

Questo, dopo aver effettuato una diagnosi basata sulle impostazioni del NAS, offre una serie di suggerimenti utili per ridurre al minimo i rischi di attacchi da parte di hacker. Per accedere ad ADM – Live Demo è sufficiente collegarsi a questo link e inserire come account e password le seguenti credenziali: demo-it e demodemo.

E voi? Cosa ne pensate di questo sistema operativo ADM – Live Demo ?