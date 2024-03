Migliori postazioni per sim-racing | Marzo 2024

Giocare nelle simulazioni di guida può essere davvero un’esperienza molto divertente ed immersiva, se hai gli strumenti giusti per renderla tale, ovviamente! Per questo abbiamo pensato di consigliarvi le migliori postazioni per sim-racing in questa lista, che speriamo vi aiuti a scegliere quella più adatta a voi

Sul nostro sito abbiamo parlato molto di sim-racing (o simulatore di guida, in italiano) e abbiamo già scritto alcune guide sugli attrezzi giusti da scegliere. L’ultima guida era sulle migliori pedaliere per sim-racing, adesso però manca la cosa più importante: una buona postazione. Qui troverete le migliori postazioni per sim-racing che abbiamo trovato e che vi consigliamo di acquistare. Facciamo prima una panoramica:

Playseat Challenge | Migliori postazioni per sim-racing

La postazione Playseat è la soluzione migliore per chi è agli inizi e vuole una soluzione economica. Questa postazione ha un sedile e dei supporti per volante e pedali ed è realizzata nel minimo essenziale proprio per adattarsi alle esigenze dei giocatori inesperti e che stanno appena entrando nel mondo del sim-racing. Ma una cosa molto utile è il suo essere ripiegabile, permettendo così di salvare spazio. Questa postazione è la migliore per gli inesperti, soprattutto se non hanno molto spazio all’interno della camera. Il sedile è ergonomico e permette anche di regolare il supporto lombare mentre il sistema di supporto si adatta a ogni tipo di volante e pedaliera.

Playseat® Challenge Black Compatibile con PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PS2, Wii, Wii U, Mac, Windows, PC

Next Level Racing S015 | Migliori postazioni per sim-racing

Ora diventiamo un po’ più professionali con il Next Level Racing S015. Come nel caso della Playseat, questa postazione è adatta per le new entry, ma ha una cosa in più: è venduta in bundle con accessori e periferiche. Ma non solo, è anche più personalizzabile, infatti si può regolare le disposizioni dei controller e delle pedaliere: si può regolare in posizione eretta e sopraelevata e in posizione distesa, per la guida delle auto sportive. Non fatevi ingannare dalle apparenze: questa postazione può resistere a oltre 150 kg di forza per mozzo.

Playseat Evolution | Migliori postazioni per sim-racing

Questa già è una postazione di livello intermedio. La Playseat Evolution è molto apprezzata dai cultisti di sim-racing per l’affidabilità di postazioni come le Evolution e le Evolution Pro, postazioni con un prezzo giusto che danno il massimo del comfort. I sedili sono realizzati in stile da corsa ed entrambi i modelli si adattano a ogni tipo di stanza. Il sedile è rivestito in similpelle con rifiniture di qualità, mentre i supporti sono in acciaio ultra-resistente per garantire stabilità e robustezza. I supporti hanno le viti di fissaggio compatibili con la maggior parte degli accessori come volanti, pedali e leve di cambio. Sono disponibili anche in versione brandizzata Gran Turismo e Red Bull.

Next Level Racing F-GT | Migliori postazioni per sim-racing

Continuiamo a salire di livello con il Next Level Racing F-GT, una postazione che sacrifica un po’ di spazio, ma consente perfino il fissaggio di uno schermo grazie al supporto dedicato venduto separatamente. Questa postazione viene venduta con una serie di funzionalità in più come il supporto per il cambio, il cursore del sedile, il cuscino lombare, i piedini regolabili e l’adattatore Buttkicker Gamer 2. La postazione ha delle barre Gran Turismo che arricchiscono il design e che possono regolare la seduta bassa o alta. L’abitacolo è rigido e solido, in modo da avere sempre le periferiche che montate a portata di mano.

Next Level Racing GTtrack | Migliori postazioni per sim-racing

Questo è davvero il top del top. La postazione Next Level GTtrack ha delle caratteristiche in più rispetto a molte altre postazioni che rendono la simulazione di guida ancora più realistica. Con questa si può ottenere davvero il massimo della regolazione e si adatta a ogni stile di guida, il sedile ha anche una cintura di sicurezza sportiva per rendere il tutto ancora più immersivo.. La GTtrack si può adattare con regolazioni modulari come un supporto per lo schermo oppure semplicemente spostando la leva del cambio da destra a sinistra. La postazione ha anche delle ruote mobili per poterla spostare e infine il telaio è ultraresistente a pesi, volanti a trazione e pedaliere professionali.

Allacciate le cinture!

Con queste postazioni per sim-racing, siamo sicuri che riuscirete a trovare la soluzione più adatta a voi, che renderà la vostra simulazione di guida ancora più immersiva, coinvolgente e realistica. Ora sta a voi scegliere quale è la migliore per le vostre esigenze. Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto, noi non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci su tuttotek.it per altre guide all’acquisto, news e tanto altro dal mondo degli hardware.