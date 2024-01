Migliori pedaliere per sim-racing | Gennaio 2024

Per una buona sessione di gioco, ma soprattutto per una buona simulazione di corsa, serve l’attrezzatura giusta, tra volanti, postazioni e pedaliere: oggi vogliamo elencarvi le migliori pedaliere per sim-racing che vi consigliamo di acquistare per rendere le vostre partite divertenti e intense

Per rendere una simulazione di guida davvero immersiva, c’è bisogno di saper scegliere gli strumenti giusti, anche se questi dipendono dalle esigenze del giocatore. Avevamo già parlato di sim-racing, elencando anche i migliori volanti per PS5. Adesso, invece, passiamo alla “parte inferiore” dell’attrezzatura da sim-racing, ovvero le pedaliere, elencandovi le migliori da acquistare. I prezzi cambiano in base al vostro budget, quindi c’è ampia scelta.

Fanatec CSL Elite LC | Migliori pedaliere per sim-racing

La pedaliera Fanatec CSL Elite Lc è un set di 3 pedali in metallo verniciati a polvere con una finitura metallica. La guarnitura ha dei manicotti in gomma rimovibili per i pedali, facili da rimuovere e offrono molto comfort. Il freno è dotato di una cella di carico che supporta fino a 90 kg di forza regolabile. A proposito di cose regolabili, i pedali si possono regolare individualmente, a seconda delle esigenze. Si può anche usare il menù di configurazione Fanatec per regolare i parametri della cella di carico. Si può anche rimuovere i pedali dalla loro base e montarli separatamente. La guarnitura è un ottimo mix di tecnica e semplicità, è facile da usare sia per i più esperti, sia per i principianti.

Thrustmaster T-LCM | Migliori pedaliere per sim-racing

La Thrustmaster T-LCM è una pedaliera dal prezzo ragionevole, ma che offre un design di alta qualità. Realizzato al 100% in metallo con una struttura robusta e un poggiapiedi strutturato, i pedali del T-LCM offrono una regolazione in altezza, inclinazione e distanza su tutti e 3 i pedali individualmente. Uno dei migliori aspetti di questa pedaliera è il pedale del freno a cella di carico, che può sopportare fino a 100 kg di pressione. Nella pedaliera sono incluse 6 diverse molle, per poter scegliere la sensazione di pedalata più adatta. Anche l’acceleratore e la frizione hanno dei sensori magnetici a effetto Hall. Questa pedaliera è compatibile con console e PC.

Fanatec ClubSport V3 | Migliori pedaliere per sim-racing

Questo è uno dei modelli più popolari sul mercato. Il Fanatec ClubSport V3 ha un set di 3 pedali rifiniti in un colore nero metallico. La struttura metallica mantiene i pedali rigidi e sicuri durante la gara e conferisce alla guarnitura resistenza e durata. Questi pedali offrono molte funzioni di regolazione che permettono di regolare i pedali a nostro piacimento. Si possono configurare anche le facce dei pedali, consentendo ai giocatori di trovare la configurazione più adatta. La guarnitura include anche un freno Load Cell, in grado di sopportare fino a 90 kg e può essere regolato per dare la sensazione di far pressione su un vero pedale. Ideale per il rapporto qualità-prezzo, offre sensazioni e sensibilità ultra realistiche.

Pedali Heusinkveld Sim Sprint | Migliori pedaliere per sim-racing

La pedaliera Heusinkveld Sim Sprint è realizzata con massima precisione, in acciaio tagliato al laser per offrire leggerezza e robustezza allo stesso tempo. La pedaliera ha una tecnologia Load Cell su tutti i pedali, che non si consuma nel tempo e riproduce con accuratezza la forza applicata. Tutti i pedali si regolano fisicamente, ma si può anche programmare la resistenza e il carico del pedale, impostare le zone morte e le curve di uscita. La pedaliera è compatibile anche con SmartControl. Questa Heusinkveld Sim Sprint è ideale per chi cerca una pedaliera che aiuti a essere veloci e costanti nelle gare di Gran Turismo o F1. Questa pedaliera è perfetta per chi vuole diventare un professionista degli esports, perché offre molto realismo.

SIMTAG Idraulico | Migliori pedaliere per sim-racing

Questa pedaliera viene considerata come il Santo Graal delle pedaliere, per questo vi avvisiamo che è davvero costosa, ma per dei buoni motivi. Si tratta di un set di 3 pedali Tilton, noti per essere usati nelle auto da corsa di tutto il mondo e sono realizzati in alluminio forgiato. Ovviamente i pedali sono regolabili e la barra di bilanciamento dei freni è originale. Questa guarnitura ha un sistema idraulico che garantisce una sensazione di massima coerenza e precisione su tutti i pedali. L’acceleratore ha un sensore di posizionamento Bosch che offre altissime prestazioni. Tutti i sensori sono prodotti da Cosworth e hanno un rivestimento resistente alla polvere e all’umidità, per mantenere costante l’accuratezza e la precisione. Infine c’è la guarnitura SIMTAG Hydraulic, che sembra uscita da una vera auto da corsa, con alcuni miglioramenti aggiuntivi per beneficiare gli appassionati di sim-racing. Se avete molti soldi da spendere e cercate solo il meglio, questa è la pedaliera che fa per voi.

Dai il gas!

Come avete visto, scegliere la pedaliera adatta è essenziale per avere più realismo durante le simulazioni di guida. Ci sono vari fattori da tenere a mente e da valutare: prezzo, adattabilità, qualità costruttiva, stabilità, tecnologia e compatibilità. Prima di acquistare una pedaliera, analizzate bene ognuno di questi aspetti e valutate infine qual è la migliore per voi. Le migliori pedaliere per sim-racing sono:

