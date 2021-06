Canon EOS R3: la sostituta di EOS-1D X?

Sono stati divulgati ufficialmente alcune dettagli sulla nuova Canon EOS R3, una mirrorless di fascia alta che sarà prettamente dedicata alla fotografia sportiva professionale grazie alla sua velocità

Dopo l’annuncio nel mese di aprile dello sviluppo della nuova fotocamera mirrorless professionale Canon EOS R3 dalle prestazioni elevate per l’alta velocità, oggi sono stati svelati altri dettagli che confermano come questo modello si preannunci rivoluzionario per fotoreporter, fotografi sportivi e naturalisti. Una fotocamera che conferma gli obiettivi di Canon di raggiungere sempre nuovi livelli di performance. Le nuove specifiche dimostrano come EOS R3 offra un nuovo concetto di messa a fuoco degli oggetti, aggiungendo una modalità di tracking AF pensata per il mondo delle auto e delle moto da corsa. Ma non è tutto, oggi vengono anche annunciate le prime caratteristiche video: la fotocamera è infatti in grado di registrare video 4K con oversampling, una funzione ideale per i filmmaker.

Canon EOS R3 coniuga prestazioni eccezionali con un’elevata qualità d’immagine, una combinazione distintiva del Sistema Canon EOS R. Abbinando le caratteristiche dell’innesto RF con gli obiettivi Canon, EOS R3 offre opportunità mai viste in nessun altro binomio fotocamera/obiettivo e apre la strada per nuove funzionalità precedentemente irrealizzabili. Come risultato, i fotoreporter, i fotografi sportivi e naturalisti possono cogliere ogni istante dell’azione che si trovano a scattare, con un livello di qualità unico. Vediamo alcune specifiche di Canon EOS R3 appena svelate:

Nuovo s ensore stacked CMOS retroilluminato sviluppato da Canon

30 fps con tracking AF/AE

con tracking AF/AE Tracking AF di persone, animali (compresi gli uccelli) e sport motoristici (automobili e moto da corsa)

Registrazione 4K con oversampling, RAW interno e Canon Log 3

Selezione del punto AF con tecnologia di controllo Eye AF

Messa a fuoco fino a -7EV o inferiori

o inferiori Dual Pixel CMOS AF

Stessa resistenza all’acqua e alla polvere della serie EOS-1D

Canon ESO R3: facilità di ripresa dei soggetti in rapido movimento grazie a una messa a fuoco incredibilmente precisa

I professionisti apprezzeranno la capacità di Canon EOS R3 di mantenere perfettamente a fuoco i soggetti che si muovono all’interno dell’inquadratura, anche durante gli scatti RAW a 30 fps, grazie alla tecnologia Canon Dual Pixel CMOS AF II. EOS R3 integra le funzioni di tracking AF per persone e animali (compresi gli uccelli), già presenti nei modelli EOS R5 ed EOS R6, con la nuova funzionalità di tracciamento di automobili e moto da corsa, perfetta per i fotografi di sport motoristici. E quando le condizioni di illuminazione diventano difficili, la fotocamera può mettere a fuoco nella massima oscurità fino a -7EV o inferiori.

Grazie alla speciale tecnologia di controllo Eye AF, che consente di selezionare il punto AF semplicemente con il movimento degli occhi, Canon EOS R3 asseconda la creatività dei fotografi, reagendo rapidamente per realizzare lo scatto perfetto. Nelle condizioni di scarsa luminosità, EOS R3 offre fino a 8 stop di stabilizzazione contro le vibrazioni della fotocamera grazie alla rivoluzionaria tecnologia di stabilizzazione d’immagine (IS) combinata. La stabilizzazione a cinque assi sul sensore funziona in sinergia con l’IS ottico integrato in molti obiettivi RF per consentire ai fotografi di scattare a mano libera in condizioni di illuminazione sfavorevoli o quando si utilizzano tempi di esposizione lunghi per sfocare intenzionalmente il movimento.

Canon ESO R3: immagini RAW di alta qualità a 30 fps

Il nuovissimo sensore stacked CMOS retroilluminato lavora in combinazione con il processore DIGIC X ad alte prestazioni. Oggi, Canon può confermare che questa fotocamera catturerà file RAW di elevata qualità alla sorprendente velocità di 30 fps con tracking AF/AE completo. La sbalorditiva velocità del nuovo sensore della fotocamera ridefinisce le possibili funzionalità dell’otturatore elettronico. Ora è possibile applicare la sincronizzazione flash quando si utilizza l’otturatore elettronico insieme ai flash Speedlite esterni e ridurre al minimo la distorsione immagine durante la ripresa di soggetti in rapido movimento.

Funzionalità di registrazione RAW e 4K con oversampling

Oltre alle funzionalità di livello superiore pensate per le riprese fotografiche, Canon EOS R3 è ideale anche per tutti coloro che desiderano realizzare video di elevata qualità. La fotocamera è in grado di registrare video in formato 4K con oversampling e consente agli utenti di registrare internamente in formato RAW. Inoltre, la curva logaritmica Canon Log 3 offre una gamma dinamica e gradazioni cromatiche più ampie. Essenzialmente, i videomaker hanno a disposizione le stesse funzioni di riconoscimento degli oggetti utilizzate in modalità foto, quindi possono seguire i soggetti in rapido movimento, tenendoli perfettamente a fuoco.

Progettata per i professionisti

Ideale per l’impiego in ambito professionale, EOS R3 è dotata di un robusto corpo in lega di magnesio il cui livello di resistenza all’acqua e alla polvere è equiparabile a quello della leggendaria serie EOS-1D X, riuscendo quindi ad affrontare anche le condizioni climatiche più estreme. Il doppio slot consente di memorizzare i file su schede SD e CFexpress. La fotocamera è alimentata da una batteria LP-E19 di lunga durata, la stessa utilizzata nel modello EOS-1D X Mark III; ciò consente ai professionisti di condividere le batterie tra tutte le fotocamere che compongono il loro kit. La fotocamera integra sia un multi-controller sia uno smart controller, per garantire la massima intuitività operativa. Grazie a tre ghiere personalizzabili sul corpo macchina, più una ghiera di controllo su ciascun obiettivo RF, il professionista può modificare facilmente parametri come velocità di scatto, apertura, ISO e compensazione dell’esposizione senza staccare l’occhio dal mirino. Canon EOS R3 è anche dotata di uno schermo orientabile che consente di comporre facilmente lo scatto da prospettive creative.

Canon EOS R3: connettività avanzata

La connettività è essenziale per una fotocamera studiata per fotoreporter e fotografi sportivi. Grazie alla presa LAN Cablata e al Wi-Fi a 5GHz che consentono di comunicare con computer, laptop e dispositivi mobili, è possibile condividere le immagini in modo facile e veloce. Come già annunciato, EOS R3 è anche compatibile con l’app Canon Mobile File Transfer. Infine, è dotata di una nuova slitta smart che fornisce dati e alimentazione ai nuovi accessori che vengono collegati alla fotocamera. Tutti i dettagli comunque sono disponibili nel sito ufficiale.

Ovviamente nelle prossime settimane ne sapremo di più, quindi continuate a seguirci!