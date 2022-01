Will Arnett sostituisce Armie Hammer nel nuovo film di Taika Waititi

Will Arnett sostituisce Armie Hammer nel cast di Next Goal Wins, il nuovo film di Taika Waititi

Ancora una volta, gli scandali sessuali tornano ad imperversare sulle star hoolywoodiane. La carriera di Armie Hammer si è decisamente complicata nell’ultimo anno, visto le accuse che ha dovuto subire da parte dell’ex fidanzata e non solo. L’attore ha dovuto infatti rinunciare a diversi ruoli, vedendosi confermato solo nel caso di Assassinio sul Nilo, le cui riprese erano già terminate e che uscirà a breve in tutto il mondo.

L’ultimo progetto abbandonato è proprio Next Goal Wins, film diretto dal premio Oscar Taika Waititi sul mondo del calcio. Will Arnett sostituisce Armie Hammer, nonostante quest’ultimo avesse un ruolo di spicco all’interno della pellicola. Il film è stato già completato, ma richiederà delle riprese extra per ovviare all’esclusione di Hammer. A sostituirlo sarà Will Arnett, noto ai più per le partecipazioni in Arrested Development e per il suo lavoro nel doppiaggio, soprattutto in Bojack Horseman e i Lego Movie. L’attore sarà protagonista dei già citati reshoot, in cui il suo personaggio andrà a colmare l’assenza di Armie Hammer.

La trama e il cast di Next Goal Wins

La storia, vera, è tratta da un documentario britannico del 2014 sulla disastrosa nazionale di calcio samoana, che nel 2001 arrivò a perdere una partita col punteggio di 31 a 0. All’avvicinarsi delle qualificazioni per la Coppa del mondo 2014, la squadra assume un allenatore in disgrazia, l’olandese Thomas Rongen (interpretato da Michael Fassbender), sperando che riuscisse a risollevarne le sorti. Nel cast di Next Goal Wins, scritto da Iain Morris insieme a Waititi, ci sono anche Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, Chris Alosio, Rhys Darby e Angus Sampson.

Will Arnett sostituisce Armie Hammer nel cast di Next Goal Wins: cosa ne pensate? Siete in ansia per questo film in uscita? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.