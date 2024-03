Svelati il teaser, il cast e la data di uscita dell’anime Fairy Tail

Il sito ufficiale del’anime Fairy Tail: 100 Years Quest di Hiro Mashima e Atsuo Ueda ha pubblicato martedì un nuovo teaser trailer nel quale sono rivelati il cast, lo staff e la premiere di luglio

Come si vede dal teaser troveremo Tetsuya Kakihara, Aya Hirano, Rie Kugimiya, Yūichi Nakamura, Sayaka Ōhara, Satomi Satou e Yui Horie di nuovo nei rispettivi ruoli di Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Happy, Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy e Charle. Il direttore principale del nuovo anime è il regista della serie anime Fairy Tail, Shinji Ishihara, mentre il nuovo anime sarà diretto da Toshinori Watanabe presso JC Staff. La sceneggiatura del sequel saranno supervisionate da Atsuhiro Tomioka, che aveva già scritto le sceneggiature per molti episodi dell’anime precedente di Fairy Tail. I personaggi sono disegnati da Yurika Sako. Shōji Hata che torna dalla serie madre come direttore del suono e Yasuharu Takanashi ritorna per la musica.

Fairy Tail: 100 Years Quest teaser e trama del sequel di Fairy Tail

La trama ruota attorno a Natsu, Lucy, Happy, Ezra e l’intera gilda Fairy Tail che tornano in azione! I protagonisti sono decisi ad affrontare la “ricerca dei 100 anni”. Si tratta di un difficile compito che nessun altro aveva mai osato intraprendere sin dai tempi dalla fondazione della gilda, da più di un secolo, quindi. Ci sarà un intero nuovo continente a esplorare, con un nuovo terribile nemico, uno spirito sconcertante e una città misteriosa, in compagnia di veri amici. Ueda ha lanciato il sequel ufficiale del manga originale Fairy Tail di Mashima nell’app manga Magazine Pocket di Kodansha nel luglio 2018. Mashima sta fornendo gli storyboard originali per il manga e Ueda sta disegnando la serie. Kodansha ha pubblicato il 16° volume nel dicembre 2023 e pubblicherà il 17° volume il 9 aprile.

E voi siete curiosi di vedere il sequel di Fairy Tail? Vi è piaciuto il teaser? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

