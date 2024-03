Nuova Porsche Taycan Turbo GT: potenza ai massimi livelli

Porsche presenta la sua nuova supercar in versione elettrica, la Taycan Turbo GT. Oltre 1000 cavalli che animano la berlina tedesca

Quando si parla di Porsche Taycan Turbo GT ci si sta riferendo ad una vera e propria saetta. E’ stata già ribatezzata come la Porsche di serie più potente mai stata prodotta. Grazie ai suoi 1.108 CV e 1.340 Nm di coppia, è riuscita a stabilire due nuovi primati per la categoria delle elettriche su due piste non da poco. La nuova Taycan Turbo GT ha chiuso un giro in 1:27,28 sul tracciato di Laguna Seca in California e un altro giro in 7:07,55 sul circuito del Nürburgring( circa 26 secondi più veloce della Taycan Turbo S).

Ma andiamo a snocciolare un pò questa nuova supercar. Partiamo dall’esterno,grazie ad un rivestimento in fibra di carbonio il peso della Turbo GT scende di 75 kg rispetto alla Taycan Turbo S attestandosi così sui 2.230 kg. Troviamo un’aerodinamica più ottimizzata grazie ad uno spoiler anteriore con alette aerodinamiche e uno al posteriore adattivo. Abbiamo poi nel pacchetto di serie i fari a LED adornati da tecnologia Matrix. All’interno invece troviamo un abitacolo in stile racing, con sedili in fibra di carbonio ricamati con il logo Turbo GT. Particolare anche la corona del volante rivestita con una tecnologia Race-tex secondo quanto riportato dalla casa tedesca.

Nuova Porsche Taycan Turbo GT: i numeri sono impressionanti

La nuova Porsche Taycan Turbo GT è un concentrato di potenza pronta a sfrecciare sull’asfalto. L’auto è disponibile, oltrechè in versione “standard”, anche nella variante Weissach, quest’ultima pensata appositamente per le prestazioni in pista. Se ci riferiamo a quest’ultima infatti parliamo di 1.108 CV e 815 kW. Risultato? Significa andare da 0 a 100 km/h in 2,2″ e da 0 a 200 in 6,4″, con una velocità massima di 305 km/h secondo quanto dichiarato da Porsche. Le batterie dovrebbero consentire un’autonomia dichiarata di 555 km. I prezzi della Taycan Turbo GT standard e della versione con pacchetto Weissach, in Italia, partono da 249.188 euro.

